Nasce la Lega Lombarda Salvini Premier, movimento regionale della Lega

Fondata la Lega Lombarda Salvini Premier, movimento regionale della nuova Lega targata Salvini

Matteo Salvini sarà a Lecco la sera del 27 febbraio in piazza Cermenati

MILANO – “Questa mattina, davanti ad un notaio, abbiamo fondato la nuova Lega Lombarda Salvini Premier” Lo fa sapere il parlamentare brianzolo del Carroccio, l’on. Paolo Grimoldi

I soci fondatori, insieme allo stesso Grimoldi, sono Daniele Belotti, Stefano Borghesi, Fabrizio Cecchetti, Gianmarco Centinaio e Attilio Fontana. Non più Lega Nord – Lega Lombarda come in passato, ma il nuovo nome Lega Salvini è stato adottato anche dalla sezione regionale.

“Questo nuovo movimento, analogamente alla Lega Salvini Premier, proseguirà le battaglie che da anni portiamo avanti per i cittadini lombardi, per il territorio lombardo e per il suo sistema economico e produttivo spiega Grimoldi – Le nostre stelle polari saranno Matteo Salvini, l’autonomia e sempre prima gli italiani!”

Nel frattempo si è ufficializzata la tappa di Matteo Salvini a Lecco prevista per il 27 febbraio, decisa location e orario: il leader della Lega sarà in piazza Cermenati, la sera alle 21.