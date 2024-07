Sicurezza, Fragomeli (Pd): “Niente demagogia e più strumenti per aiutare i comuni”

Per contrastare l’insicurezza urbana

“Da mesi ho proposto un progetto di legge che introduce la figura dello street tutor, un operatore a metà tra l’educatore e il vigilante delle piazze”

LECCO – “Sulla sicurezza non si può fare demagogia, prefigurando interventi drastici che poi rimangono solo nelle intenzioni, anche perché non sono le soluzioni migliori. Innanzitutto chiariamo che la principale competenza sull’ordine pubblico e la sicurezza è in capo allo Stato attraverso il ministero dell’Interno. E poi, lo dico in primis ai miei colleghi in Consiglio regionale, lavoriamo tutti insieme per costruire risposte concrete per contrastare la criminalità di strada” dichiara il Consigliere regionale del Pd Gian Mario Fragomeli rispetto alle problematiche di sicurezza che si sono verificate a Lecco e in altri comuni della provincia.

“A questo proposito, da mesi ho proposto un progetto di legge che introduce la figura dello street tutor, un operatore a metà tra l’educatore e il vigilante delle piazze, in grado di prevenire e di presidiare, a partire dalle prime forme di degenerazione della sicurezza cittadina. Discutiamone, diamo ai comuni un’opportunità concreta, anche con la richiesta al Governo dei fondi per l’assunzione di duemila agenti di polizia locale in più. Fermiamo la riduzione delle risorse che c’è stata nell’ultimo bilancio regionale, in cui i tagli ai fondi per la sicurezza sono stati drammatici, ovvero del 40%. Siamo vicini all’assestamento di bilancio, è il momento giusto per dare ai comuni le risorse necessarie a sviluppare progetti per la sicurezza nelle città lombarde” conclude così Gian Mario Fragomeli.