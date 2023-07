Mandello. Casa Comune torna sul campeggio: “Incongruenze nei metri quadri”

Analizzando i documenti del progetto, la scoperta del gruppo politico e consiliare di minoranza

“Da convenzione il privato aveva e ha a disposizione 140 mq per l’edificazione, non certamente 301,23 mq come da mappe di progetto”

MANDELLO – “Torniamo in argomento sulla vicenda cruciale e grave dell’edificio costruito nell’area ex campeggio”. E stavolta Casa Comune per Mandello, gruppo politico e consiliare di minoranza, lo fa con dati e numeri alla mano, dopo essersi buttata a capofitto nei documenti ufficiali del progetto sui lavori che, prima dell’interruzione per verifiche, si stavano svolgendo nell’area campeggio a Mandello in via Lungo Lario e via Giulio Cesare.

A non quadrare, per il gruppo, sarebbero proprio le misure in metri quadri edificabili a lago dal privato: “Segnaliamo che da verifica effettuata sulla documentazione ufficiale del progetto, nonché da visure catastali reperite in merito, risulta che le superfici dei due mappali del catasto terreni di proprietà privata, utilizzati per la realizzazione della costruzione a lago, hanno una superficie di mq 70 ciascuno, ovvero complessivamente mq 140, mentre dalle mappe di progetto, la superficie dell’edificato è prevista per mq 301,23.

Prosegue il gruppo con la sua analisi: “Da questa verifica emergerebbe che siano stati occupati, dall’edificio costruito, mq 161,23 di proprietà demaniale, rivenienti dalla differenza tra i 301,23 mq relativi all’edificato e i 140 mq effettivamente a disposizione del privato. Ciò risulta, inoltre, confermato da un atto stipulato nel maggio 2022 tra il Comune di Mandello del Lario e la Borgo Lariano Srl (trattasi di convenzione) da cui si evince in modo incontrovertibile che sono esattamente 140 i metri quadrati complessivamente disponibili per il privato con riguardo alla costruzione insistente sull’area a lago (detta misura coincide perfettamente con la sommatoria delle metrature riportate dalle visure catastali sopracitate). La suddetta convenzione, pertanto, fornisce prova ineludibile che il privato aveva e ha a disposizione 140 mq per l’edificazione non certamente i 301,23 mq che risultano dalle mappe di progetto“.

Come già fatto in precedenza, il gruppo ribadisce la volontà di mantenere ben alta l’attenzione sulla vicenda, a differenza di quanto starebbero facendo l’Amministrazione: “Rendiamo ancora una volta pubblica la nostra ricostruzione dei dati, fondata su documentazione ufficiale, perché non crediamo che questa vicenda debba restare ‘sottotraccia’ e ‘sottotono’ come vorrebbero Fasoli e la sua maggioranza (lo hanno anche dichiarato nei loro recenti comunicati) considerato che sono in gioco questioni urbanistiche, paesaggistiche e ambientali di enorme valore e di altrettanta enorme ricaduta sulla comunità di Mandello“.

Casa Comune non ha perso tempo, diffondendo le informazioni raccolte ad altri enti competenti: “Peraltro, in pieno spirito di collaborazione istituzionale con gli enti sovracomunali per le loro verifiche di competenza (Regione, Provincia, Autorità di Bacino, Soprintendenza, Prefettura), il nostro gruppo consiliare ha fornito loro questi dati e li ha anche trasmessi agli uffici tecnici comunali preposti”.

