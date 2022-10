Espresso compiacimento per l’inclusione di Lierna nel nuovo biglietto treno+battello

“Una grande occasione per far conoscere il nostro paese, sempre più apprezzato da molti turisti. Ci siamo prefissati questo obiettivo per tutta l’estate”

LIERNA – “L’entrata in scena del nuovo pacchetto turistico ‘Centro Lario Tour’ presentato dalla Provincia di Lecco è conseguenza di un obiettivo che abbiamo perseguito caparbiamente durante tutta la stagione estiva, dopo l’esclusione dalla prima sperimentazione di un circuito simile all’interno del ramo di Lecco”.

Con queste parole l’Amministrazione comunale di Lierna mostra la propria soddisfazione a seguito dell’introduzione di un biglietto speciale rientrante nel programma di promozione turistica “Gite in treno” di Trenord, che comprende alla tariffa unica di 26 euro il viaggio andata e ritorno in treno da tutta la Lombardia a Lierna, Varenna o Bellano e da lì, la libera circolazione in battello fra questi paesi, con in più la possibilità di approdare a Bellagio e Menaggio.

“È sicuramente un’altra grande occasione per far conoscere la nostra attraente Lierna, sempre più apprezzata da molti turisti. Il nostro grazie va in particolare alla Presidente della Provincia, Alessandra Hofmann, al Consigliere Stefano Simonetti e al direttore della Navigazione Lago Como, Nicola Oteri, per il grande lavoro profuso”, commenta il sindaco Silvano Stefanoni.

Un traguardo positivo per l’Amministrazione, che ha visto accolti gli appelli rivolti quest’estate al direttore della Navigazione, volti all’inserimento di Lierna nel percorso turistico sviluppato sul ramo di Lecco che include, oltre alla città capoluogo di provincia, i paesi di Valmadrera, Onno, Abbadia e Mandello.

In quell’occasione il primo cittadino aveva reso note le proprie rimostranze sottolineando come Lierna venisse considerata un territorio borderline, appartenente né al bacino lecchese né al centro lago. Con la nuova proposta invece, ora anche Lierna ha trovato una propria collocazione nel panorama turistico.

Ora che le acque hanno ripreso a essere calme, Stefanoni avanza un’ulteriore richiesta a Oteri: “Siccome il pacchetto ‘Centro Lario Tour’ è stato presentato come progetto di destagionalizzazione, valido per solo questo mese di ottobre, rivolgo già da ora al Direttore di Navigazione Lago Como di confermarlo per tutta la prossima stagione turistica per il suo valore intrinseco“.