Biglietto treno+battello: si sperimenta il Centro Lario Tour

Presentato in Provincia il nuovo biglietto integrato per raggiungere il lago in treno e muoversi in battello

Da tutta la Lombardia in treno alle stazioni di Lierna, Varenna, Bellano e in battello fino a Bellagio e Menaggio al costo di 26 euro

LECCO – Presentato oggi il nuovo prodotto turistico, promosso da Provincia di Lecco, Camera di Commercio Como-Lecco, Trenord e Navigazione Lago di Como.

Il ventaglio di itinerari verso il Lario proposti da Trenord e Navigazione Lago di Como si arricchisce di un nuovo prodotto turistico: dopo una prima sperimentazione nella parte bassa del lago, è stato dato il via alla seconda fare con il “Centro Lario Tour” comprendente il viaggio in treno fino a Lierna, Varenna o Bellano e la navigazione in battello fra gli splendidi borghi collocati sul centro lago, per sviluppare un turismo sostenibile di prossimità.

Il biglietto speciale “Centro Lario Tour”, che rientra nel programma di promozione turistica “Gite in treno” di Trenord, alla tariffa unica di 26 euro comprende il viaggio andata e ritorno in treno da tutta la Lombardia a Lierna, Varenna o Bellano e, da lì, la libera circolazione in battello fra questi paesi e, in più, Bellagio e Menaggio.

Il ticket è acquistabile presso i canali di vendita fisici e digitali di Trenord. Se acquistato online su trenord.it e sull’App dell’azienda ferroviaria, il titolo di viaggio va stampato e utilizzato nel giorno scelto in fase d’acquisto, senza la necessità di convalida.

Il Consigliere provinciale Stefano Simonetti ha sottolineato: “Questa iniziativa è frutto del tavolo permanente di confronto, voluto dalla Provincia di Lecco, con tutti gli attori che operano sul territorio, che ha già prodotto risultati concreti, come le nuove corse in battello da Lecco a Bellagio e il nuovo biglietto integrato treno/battello sul primo bacino di Lecco. Stiamo lavorando per creare un sistema integrato di trasporto, affinché il servizio pubblico diventi una valida alternativa all’uso del veicolo privato, a beneficio dei nostri cittadini e dei turisti italiani e stranieri che frequentano il nostro bellissimo territorio”.

Leonardo Cesarini, direttore commerciale di Trenord, ha commentato: “Nel 2022 già oltre 10mila viaggiatori hanno raggiunto il Lario con uno dei nostri prodotti ‘Gite in treno’; si aggiungono alle migliaia di turisti che ogni giorno scelgono il treno per visitare questo lago e le località che sorgono sulle sue sponde. Con il nuovo itinerario ‘Centro Lario Tour’ vogliamo arricchire ulteriormente l’offerta, per promuovere e incoraggiare sempre più un turismo sostenibile di prossimità verso questi territori”.

Il direttore di Navigazione Lago di Como Nicola Oteri ha sottolineato: “Navigazione Lago di Como, in collaborazione con la Provincia di Lecco e Trenord, continua a impegnarsi per proporre sempre nuovi prodotti turistici. La stagione estiva è da poco terminata, ma siamo sicuri che il Centro Lario Tour, un esempio di iniziativa di destagionalizzazione valida per tutto il mese di ottobre, favorirà l’incoming turistico delle località di Lierna, Varenna e Bellano, oltre che del centro lago (Bellagio e Menaggio)”.

“Siamo molto soddisfatti di questa nuova iniziativa che migliora ulteriormente il servizio di navigazione sul nostro lago, anche grazie all’integrazione tariffaria con il trasporto su treno – ha aggiunto Giuseppe Rasella, componente della Giunta della Camera di Commercio di Como-Lecco – Queste azioni concorrono a migliorare le modalità di fruizione del Lario e rientrano nel programma di interventi che la Camera di Commercio sta portando avanti convintamente insieme ai partner istituzionali di Como e di Lecco per rendere il Lago di Como sempre più attrattivo dal punto di vista turistico”.

Le informazioni su questo e su tutti gli altri itinerari sono disponibili sul sito di Trenord al link www.trenord.it/giteintreno e sull’App. Per maggiori informazioni sulla navigazione è possibile consultare il sito www.navigazionelaghi.it.