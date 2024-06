Elezioni, Marco Riva (Orgoglio Osnago): “Insieme per crescere e cambiare”

Marco Riva è il candidato sindaco di Orgoglio Osnago, lista che si contrappone a Progetto Osnago, da 30 anni alla guida del paese

“Osnago ha bisogno di un cambiamento radicale: serve una nuova prospettiva”

OSNAGO – Agguerrito capogruppo di opposizione, già candidato sindaco nel 2019 con la lista Orgoglio Osnago, Marco Riva è di nuovo in corsa alle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno, accarezzando il sogno di spodestare dalla guida del paese il gruppo di Progetto Osnago, in maggioranza da ben 30 anni.

Consulente aziendale di professione, sposato e padre di due bambine, Riva è alla guida di una lista civica sostenuta da tutti i partiti di centro destra (Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Noi Moderati).

Cosa l’ha spinta a candidarsi alla carica di sindaco?

“Mi sono candidato alla carica di sindaco perché credo fermamente che il nostro paese abbia bisogno di un cambiamento radicale, soprattutto per i nostri figli. Dopo trent’anni di amministrazione da parte dello stesso gruppo, è naturale che si sviluppino dinamiche e pratiche consolidate che potrebbero non rispondere più adeguatamente alle esigenze e alle aspettative attuali di tutti i cittadini.

La mia candidatura nasce dalla volontà di portare una nuova prospettiva e un nuovo slancio alla nostra comunità. Credo che sia il momento di introdurre nuove idee, di ascoltare più attentamente le voci dei cittadini, delle associazioni e delle imprese e di promuovere una gestione più trasparente ed inclusiva. Voglio mettere al servizio della comunità la mia esperienza e la mia energia, per affrontare le sfide presenti e future con un approccio innovativo e partecipativo.

Inoltre, vedo nel nostro paese molte potenzialità non sfruttate, come il turismo, che potrebbe diventare un importante volano di sviluppo economico e culturale rivalutando il centro storico. La nostra ricchezza paesaggistica e storica è un tesoro che merita di essere valorizzato e promosso adeguatamente. Allo stesso tempo, noto una scarsa attenzione per l’ambiente da parte di chi ha governato finora. Credo che sia fondamentale adottare politiche più sostenibili per preservare il nostro territorio e migliorare la qualità della vita dei cittadini riducendo anche ad Osnago il reale consumo di suolo come del resto è stato fatto in tutti i comuni vicini.

Un altro aspetto cruciale è l’attenzione per i giovani e gli anziani. Purtroppo, gli anziani sono stati illusi per vent’anni con promesse non mantenute (ad esempio la Cassinetta), mentre per i giovani non sono stati creati spazi idonei per la loro crescita e aggregazione. È nostro obiettivo dare loro la giusta attenzione e creare spazi di aggregazione dove possano crescere, imparare e sviluppare un forte senso di comunità.

Infine, voglio dedicare una particolare attenzione alla sicurezza, prevedendo un’adeguata sorveglianza del territorio. È fondamentale che i cittadini si sentano protetti e sicuri nelle loro case e nei loro spazi pubblici. Intendo anche affrontare la questione dell’inquinamento elettromagnetico indiscriminato, adottando misure per monitorare e ridurre l’esposizione ai campi elettromagnetici, garantendo così un ambiente più sano per tutti.

Il mio obiettivo è quello di lavorare per il bene comune, migliorando la qualità della vita nel nostro paese, sostenendo lo sviluppo economico e sociale, e assicurando che tutti i cittadini possano sentirsi rappresentati e ascoltati. Credo che con il giusto impegno e la giusta leadership, possiamo costruire insieme un futuro migliore per tutti noi”.

Qual è il bilancio degli ultimi cinque anni di amministrazione?

“Gli ultimi 5 anni hanno dimostrato l’inopportunità di procedere con l’attuale gruppo che governa il paese da troppo tempo. Sono state disattese quasi tutte le promesse fatte agli elettori e anche i progetti attivati non sono stati conclusi nel mandato. Sono state prese decisioni all’ultimo minuto che potrebbero vincolare la reale crescita sostenibile per il paese. Adottato un Pgt che prevede di ridurre la possibilità di ampliamento delle singole abitazioni mentre “concede” la realizzazione di una grossa area industriale in Zona Marasche e una nuova area anche residenziale in zona discoteca. Sono stati estesi i mutui durante il Covid, creando di fatto un problema per le future generazioni. E’ stata regalata la concessione del cimitero per altri 10 anni alla società che oggi lo gestisce e si sta cercando di attivare una fondazione per la creazione delle Cer che di fatto esclude la possibilità da parte dei cittadini di avere una riduzione reale del costo dell’energia consumata”.

Quali sono le priorità del suo programma elettorale?

“La sicurezza mediante un serio impianto di videosorveglianza da integrare alle iniziative già in atto come il controllo del vicinato, la trasparenza sui progetti (tempi, costi e soggetti incaricati) e la partecipazione attiva dei cittadini alle decisioni per il paese.

Sistemare la Cassinetta, progetto promesso da più di 20 anni e sempre disatteso, diventato un esempio di cattiva amministrazione che impegna molti soldi (quasi 1.500. 000 euro) per poi lasciare l’immobile crollare in centro paese, e per il quale il futuro non è chiaro avendo l’attuale amministrazione svincolato la ristrutturazione della Cassinetta dal piano ex-fiera.

Far rinascere la zona Fiera per creare nuovi spazi di aggregazione per i giovani, per nuove iniziative formative e per lo sport. Lo Spazio opera, oggi quasi abbandonato al degrado che deve trovare una nuova vita anche cambiandone la destinazione.

I Centri sportivi comunali da riqualificare e incrementare, compresa la realizzazione del manto sintetico promesso ormai da più di 10 anni e mai realizzato nonostante i molti finanziamenti che Osnago ha ricevuto.

Revisione del Pgt adottato al fine di rispettare l’ambiente e ridurre gli insediamenti industriali previsti in zona marasche come previsto da Provincia e Regione”.

Perché gli elettori dovrebbero votarla?

Per attivare insieme un cambiamento per il nostro paese e non essere complice di questo lento declino: “Insieme per crescere e cambiare””.

