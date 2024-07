Imbersago, approvate le linee programmatiche del ‘Vergani bis’

La presentazione mercoledì sera in Consiglio Comunale

Vergani: “Sono la rotta da seguire”

IMBERSAGO – Dialogo con i cittadini, partecipazione, volontariato, ma anche servizi, attenzione ai bisogni delle persone, specialmente le più fragili e la tutela del patrimonio comunale e dell’ambiente. Sono queste, in sintesi, le linee guida del programma del secondo mandato del sindaco Fabio Vergani, presentate mercoledì sera nel corso del consiglio comunale.

“Le linee programmatiche ricalcano integralmente il programma elettorale della lista Insieme per Imbersago alla quale gli elettori hanno affidato con le elezioni il mandato di governare il paese per il quinquennio 2024-2029 – ha detto il primo cittadino – la democrazia esercitata con il voto dei cittadini trova applicazione e concretezza nell’attuazione dei programmi elettorali. La delibera in cui si approvano le linee programmatiche, dunque, è tra le più importanti dell’intera consigliatura“.

“Compatibilmente con le risorse a disposizione dell’Ente agiremo con lo spirito di concretezza che ci caratterizza, consapevoli delle difficoltà tipiche dei piccoli Comuni, ma certi che i valori della nostra piccola comunità meritano di essere tutelati anche attraverso la rivendicazione della nostra autonomia” ha precisato il sindaco, passando poi ad illustrare le linee programmatiche, ‘naturale sviluppo di quanto fatto nel quinquennio precedente’. Queste le linee guida:

• dialogo con i cittadini, risposte concrete alle istanze e condivisione del percorso per favorire la partecipazione e per contribuire alla crescita del paese; stimolare il volontariato e l’associazionismo;

• garanzia di mantenimento tutti i servizi esistenti e avvio di nuovi, in un quadro di amministrazione trasparente del Comune, compatibilmente con le risorse economiche a disposizione, favorendo interventi territoriali in ambito sovraccomunale;

• massima attenzione ai bisogni delle persone, soprattutto alle fragilità specifiche, alla famiglia e alla comunità, favorendo sempre l’azione solidale; investire risorse per garantire una sempre maggiore sicurezza dei cittadini;

• riqualificazione e adeguamento continuo del patrimonio comunale, in un’ottica di efficientamento energetico e migliore fruibilità degli spazi;

• tutela del territorio e dell’ambiente, attraverso la conferma delle linee strategiche del Piano di Governo del Territorio e all’approvazione del nuovo Documento di Piano finalizzati a salvaguardare sempre di più il nostro territorio da logiche speculative.

“Le nostre proposte programmatiche, declinate più puntualmente nel documento allegato agli atti, sono la rotta da seguire: a ognuno di noi, rispettivamente per il ruolo specifico, spetta il compito di farle proprie e vigilare sulla loro attuazione” ha concluso Vergani.

QUI IL DOCUMENTO CON LE PROPOSTE