Imbersago, Giunta in continuità per il Vergani bis. Codara e Perego assessori

Il Consiglio comunale di insediamento si terrà giovedì 27 giugno

Elena Codara confermata nel ruolo di vice sindaco

IMBERSAGO – Giunta in continuità con quella uscente a Imbersago dove il sindaco Fabio Vergani ha nominato ieri, giovedì 20 giugno, le persone che, nel prossimo quinquennio 2024-25, andranno ad affiancarlo nella gestione della vita amministrativa del paese.

Vergani terrà per sé le deleghe a edilizia privata, territorio e urbanistica, polizia locale, commercio, protezione civile, personale e organizzazione uffici, società partecipate, affari generali mentre ha affidato alla vice sindaca Elena Codara il compito di occuparsi di pubblica istruzione, servizi alla persona, rapporti con le associazioni e gemellaggio.

Carlo Perego è stato confermato nel ruolo di assessore esterno, referente per lavori pubblici, coordinamento politiche ambientali, manutenzione patrimonio comunale e arredo urbano. Eletto in consiglio con 41 preferenze, Perego ha deciso però di dimettersi dal ruolo di consigliere, così come fatto già nel 2019, per lasciare spazio in Consiglio comunale al primo dei non eletti, Lorenzo Meni, nell’ottica di dare spazio e avvicinare alla res publica anche i giovani.

L’intenzione del sindaco è di assegnare delle specifiche deleghe, così come fatto anche nel primo mandato, ai singoli consiglieri, dopo l’insediamento del Consiglio comunale previsto per giovedì 27 giugno alle 21. La seduta inizierà con il tradizionale giuramento del sindaco.