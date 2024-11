Sicurezza, Prospettive per Merate interroga il sindaco Salvioni

L’interrogazione verrà discussa nel prossimo Consiglio comunale in programma lunedì 25 novembre

Furti nelle abitazioni e rapina a mano armata in un negozio: il gruppo di minoranza alza l’attenzione sul tema della sicurezza

MERATE – Furti nelle abitazioni: il gruppo di minoranza Prospettive per Merate ha presentato un’interrogazione sul tema chiedendo all’amministrazione comunale di affrontare in Consiglio comunale la questione che sta tenendo banco in città in questi giorni, acuita anche dall’episodio della rapina a mano armata commessa venerdì scorso ai danni di un esercente di via Manzoni.

Sottolineando come i “furti nelle abitazioni costituiscono una vera e propria piaga sociale e rappresentano, oggi, al di là degli aumenti o cali statistici, la principale problematica legata alla sicurezza sociale e privata dei cittadini”, il gruppo consiliare capitanato dall’ex sindaco Massimo Panzeri chiede al sindaco Mattia Salvioni informazioni in merito alla rapina del 15 novembre (il cui autore, un minorenne di 17 anni, è stato denunciato dai carabinieri nei giorni scorsi). Non solo. Più Prospettive per Merate incalza chiedendo lumi sul fatto se “sia in programma, ovvero abbia già avuto corso, un incontro con il Prefetto e quali iniziative si intendono intraprendere sul piano sociale e culturale per garantire maggiore sicurezza alla cittadinanza”, chiudendo l’interrogazione con la richiesta di informazioni in merito alla sottoscrizione del protocollo per il rinnovo del Controllo di Vicinato.