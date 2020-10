Dolzago, mascherine ‘rosa’ in Comune in favore della LILT

L’iniziativa del Consiglio Comunale di Dolzago a sostegno della LILT

Mascherine rosa per la campagna di prevenzione del tumore al seno

DOLZAGO – Nell’ultimo consiglio comunale, aderendo alla campagna LILT per il

mese della prevenzione del tumore al seno, i consiglieri insieme al sindaco Paolo Lanfranchi e la giunta hanno indossato le mascherine rosa, come segno di sensibilizzazione.

“Purtroppo – spiega Lanfranchi – in questo periodo non ci è possibile organizzare le visite di prevenzione che tradizionalmente proponevamo, ci riserviamo di proporle non appena possibile”.