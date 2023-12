Olginate. Marco Passoni traccia il bilancio 2023: “Un anno importante”

Efficientamento dei plessi scolastici, nuova mensa e nuova palestrina

Tanta attenzione anche sul fronte servizi sociali e giovani: “I risultati ci danno ragione, continuiamo su questa strada”

OLGINATE – Un anno intenso, il 2023, per l’amministrazione di Olginate e per il sindaco Marco Passoni giunto a circa metà del suo secondo mandato. Tanti i progetti realizzati, ma sono tanti i capitoli aperti e le basi gettate per cercare di raggiungere tutti gli obiettivi, dopo che i primi 5 anni si erano conclusi con due opere simbolo per il paese: la riqualificazione dell’ex municipio e di una parte del lungolago.

“Sul fronte opere pubbliche mi sento di dire che è stato un 2023 eccezionale: tutto quello che avevamo inserito nel piano delle opere siamo riusciti a metterlo a terra – ha spiegato il sindaco -. Una parete rilevante degli interventi riguarda i plessi scolastici: a breve partiremo con l’efficientamento energetico della scuola dell’infanzia, mentre si stanno per concludere i lavori alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado. Grazie ai fondi PNRR recuperati dalla scuola c’è stato anche un aggiornamento delle aule. Tra i progetti più grossi, invece, è giunta circa a metà la realizzazione della mensa in via Campagnola, mentre entro il mese di gennaio dovrebbero partire anche i lavori della vicina palestrina per le scuole. Sempre sul fronte efficientamento, la scorsa settimana, abbiamo partecipato a un bando di Regione Lombardia con un progetto per installare pannelli solari e cappotto sull’edificio comunale”.

Contestualmente sono stati portati avanti interventi sul fronte sicurezza e manutenzione: “In via Campagnola abbiamo fatto un lavoro su un reticolo idrico minore che dovrebbe aiutare a portar via più acqua quando piove intensamente e stiamo procedendo con la progettazione (pronta per la fine di gennaio) del rifacimento delle reti bianche in via Postale Vecchia, recentemente abbiamo approvato anche un progetto per la messa in sicurezza di una parete rocciosa in via Albegno. Dopo anni siamo riusciti ad asfaltare via Belvedere perché stavamo attendendo il termine dei lavori per il rifacimento dei sottoservizi. Nel frattempo Lario Reti Holding ha cominciato a riqualificare tutta la rete dell’acquedotto da via Kennedy (Valgreghentino) a via Belvedere e, anche qui, procederemo all’asfaltatura dopo i vari lavori”.

Una programmazione certosina e calibrata quella dell’amministrazione Passoni, dove l’obiettivo è cercare l’incastro perfetto tra tutti i pezzi del puzzle: “Come avevamo previsto la ristrutturazione dell’ex municipio, operazione non facile, ha fornito al paese nuovi spazi di socialità che sono molto sfruttati. Così come la nuova biblioteca sta diventando sempre più un punto di riferimento per lo studio pomeridiano dei ragazzi, proprio per questo, con il nuovo bando di gestione del prossimo anno, stiamo ragionando sull’ampliamento degli orari d’apertura, soprattutto al pomeriggio. Il trasferimento della biblioteca ci ha consentito di recuperare spazio in Villa Sirtori per un polo ambulatoriale dove hanno ‘trovato casa’ cinque medici di base con un conseguente ritorno alla cittadinanza in termini di qualità del servizio”.

Interventi che sono affiancati da investimenti minori, ma non per questo meno importanti, e progetti ambiziosi: “L’ufficio lavori pubblici sta preparando un bando per un concorso di idee per la riqualificazione del lungolago nel tratto tra piazzetta Pescatori e la Gueglia, è solo un concorso di idee ma questo ci consente di avere già un’idea sui costi, su come procedere con i lavori e perché no, come è già successo in passato, se ci fosse qualche bando possiamo farci trovare pronti per sfruttare l’occasione. Tra gli interventi più piccoli c’è stato l’aggiornamento del parco mezzi di Protezione Civile e Polizia Locale e continueremo con l’asfaltatura delle strade in base alle disponibilità economiche. Abbiamo in programma anche i lavori di automatizzazione dell’area camper, si tratta di un servizio molto utilizzato e questo consentirà di eliminare i ticket e nel contempo avere la certezza che chi utilizza l’area paga il dovuto. E, infine, prossimamente inizieranno i lavori per la riqualificazione della piattaforma ecologica, della pubblica illuminazione e stiamo procedendo anche sulla questione Piano Eliminazione Barriere Architettoniche (PEBA)”.

Il comune si sta muovendo anche nell’ambito della digitalizzazione e, grazie a ingenti risorse del Pnrr, Olginate ha potuto fare numerosi interventi per l’attivazione di servizi e il miglioramento dell’infrastruttura informatica. Sul fronte sport e cultura continua un’intensa attività di organizzazione di eventi e manifestazioni anche grazie alle associazioni a cui si cerca di rivolgere la giusta attenzione tanto che sono stati incrementati, magari anche solo di poco, i contributi: “A fine dell’anno verrà anche approvato il bilancio e, la notizia positiva, è che anche quest’anno non ci saranno aumenti delle tasse“.

L’amministrazione Passoni si è sempre distinta per l’attenzione al delicato settore dei servizi sociali: “Purtroppo la sensazione è che stanno aumentando i divari e aumentano le fragilità. Tra i problemi più pressanti ci sono la solitudine degli anziani da un lato e dall’altro giovani e famiglie in difficoltà per vari motivi che, al contrario di ciò che si può pensare, non si esauriscono solo nelle questioni economiche o legate alla mancanza di lavoro. Stanno aumentando le difficoltà legate ai bisogni abitativi: ci sono più difficoltà ad affittare immobili che spesso vengono lasciati vuoti oppure vengono dedicati agli affitti brevi (sono ben una decina B&B e case vacanze in paese, ndr). E’ una situazione che sta mettendo in difficoltà parecchie persone e purtroppo Aler non riesce a rispondere alle esigenze a causa dei tempi di assegnazione davvero troppo lunghi, in un periodo come questo non possiamo permettercelo. Tante persone non vengono in comune perché hanno bisogno di soldi, ma vogliono essere ascoltati per risolvere i problemi. Gli uffici continuano nel loro lavoro attento e per questo, dopo anni, abbiamo fatto un bando per l’assunzione di un assistente sociale a tempo pieno“.

Un’attenzione particolare è rivolta anche ai giovani, attraverso l’interlocuzione con i comuni vicini e le agenzie educative del territorio: “Fortunatamente a Olginate non abbiamo problemi cronici legati al disagio giovanile. Per quanto ci riguarda, insieme a Valgreghentino e Garlate, abbiamo attivato due doposcuola per andare incontro alle diverse esigenze. Invece, se penso a quello di cui c’è ancora bisogno in paese, penso in particolare a tre aree esterne da sistemare: il cortile della scuola secondaria di primo grado, l’area esterna del centro sportivo di via Campagnola soprattutto dopo i lavori per la palestrina e un’area in frazione Capiate. Sono tre spazi che, riqualificati, sarebbero strategici come punto di aggregazione per i giovani. Anche perché, sempre con i comuni limitrofi, stiamo pensando di investire su una persona, un educatore, che possa letteralmente andare per strada a raccogliere i bisogni e le idee dei giovani. In quest’ottica quei tre spazi potrebbero diventare luoghi chiave. Ci stiamo lavorando, ma sarebbe un obiettivo importante. Sempre sul capitolo giovani, dal 2022, possiamo attingere a un consistente bacino di risorse grazie al Fondo di Comunità a cui hanno aderito, tra gli altri, parecchi imprenditori”.

Il comune di Olginate conta 33 dipendenti (entro fine anno andranno in pensione 2 responsabili e una storica dipendente dell’ufficio tecnico): “Stiamo lavorando per far fronte anche ai pensionamenti. Rispetto al passato stiamo assistendo a un bel turn over perciò è difficile fare programmi, anche se devo dire che siamo riusciti a raggiungere un buon equilibrio. La pianta organica con le figure che servono è chiara, poi bisogna essere pronti a far fronte proprio ai cambiamenti delle persone. Di sicuro i dipendenti sono chiamati ad affrontare una grossa mole di lavoro che richiede tempo e professionalità. A loro va il mio ringraziamento, così come un grosso ringraziamento va a tutta la mia squadra di assessori e consiglieri”.

Un bilancio politico positivo per il sindaco Marco Passoni: “Se guardo al programma elettorale 2021, nonostante siamo solo a metà mandato, posso dire di aver mantenuto già molte promesse e abbiamo gettato le basi per raggiungere altri traguardi. E’ chiaro che l’elenco delle cose da fare è ancora lungo e penso a questioni cruciali per il futuro come le Comunità Energetiche Rinnovabili su abbiamo già messo la testa riscontrando l’entusiasmo di cittadini e aziende. Posso solo promettere che continueremo a lavorare come abbiamo fatto fino a oggi perché i risultati ci stanno dando ragione”.