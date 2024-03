Passo avanti per la Lecco-Bergamo: 3° lotto inserito nell’accordo di programma Mit

Il percorso concreto di progettazione si sta finalmente delineando

“Passaggio necessario per far sì che ci sia un quadro economico chiaro e certo da sottoporre al Ministero”

LECCO – “Nell’ambito del Contratto di Programma, stipulato tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Anas, vi è stato un importante successo, grazie al lavoro congiunto tra Regione Lombardia e Provincia di Lecco, nel fare inserire la progettazione del terzo lotto del collegamento Lecco–Bergamo (da Calolzio fino al Ponte Cantù, ndr), al fine di un prossimo inserimento nella parte programmatoria dello stesso Contratto”.

Si tratta di un ulteriore passo in avanti nel percorso concreto di progettazione che si sta finalmente delineando e che porterà alla realizzazione di quest’opera che il territorio lecchese attende da tempo. Ad annuncialo sono stati il Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza e il Vice Presidente e Consigliere delegato alla viabilità della Provincia di Lecco Mattia Micheli.

“Questo è un passaggio necessario per far sì che ci sia un quadro economico chiaro e certo da sottoporre al Ministero, per ottenere l’adeguato finanziamento volto a chiudere la vicenda – hanno detto -. Un ringraziamento particolare al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini per aver ascoltato le sollecitazioni del territorio ferme da anni e che gli abbiamo sottoposto durante gli incontri”.

Nei mesi scorsi, intanto, era ripartito anche l’iter per la realizzazione del lotto San Gerolamo tra il rione di Chiuso e Calolziocorte.