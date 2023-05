Quarto Ponte. De Capitani: “Riaprite a doppio senso il Ponte Vecchio”

Il sindaco di Pescate sulla doppia corsia del nuovo ponte

“Piuttosto si riapra a doppio senso il Ponte Vecchio, così come è non serve a nulla”

LECCO – “Gattinoni si ostina a chiedere la doppia corsia sul Quarto ponte ogni volta che avviene un incidente sul ponte Manzoni. Doppia corsia che è eventualità attualmente del tutto remota perché non c’e ancora uno straccio di progetto in tal senso. Potrebbe invece attuare un intervento poco costoso, in tempi rapidi e di elevato impatto sulla viabilita di Lecco e del circondario e cioè riaprire il ponte Vecchio nei due sensi di marcia come era dieci anni fa”.

E’ il sindaco di Pescate, Dante De Capitani, a intervenire nuovamente sulla questione del Quarto Ponte dopo le dichiarazioni del sindaco di Lecco (vedi articolo).

“L’apertura del ponte Vecchio come è ora non serve a nulla, in pochi si ricordano quali sono le fasce orarie di apertura e chiusura e quindi in pochi lo usano, tanto e’ vero che al mattino le code da Pescate verso Lecco sono analoghe a prima, quando era chiuso in entrata. Lecco quindi la smetta di lamentarsi del traffico e di voler chiudere lo svincolo al ponte Manzoni di Pescate e sfrutti invece pienamente e al cento per cento i ponti che ha, ripristinando le due corsie di entrata ed uscita dalla città. Riporti Ponte Vecchio alla viabilità originaria visto che anche il Politecnico ha certificato la buona tenuta strutturale dello stesso, chiudendolo per precauzione ai soli mezzi pesanti. Lasci fluidificare il traffico restituendo ai lecchesi un ponte che ora è come una bella statuina senza funzionalità, anzi una brutta statuina con quelle protezioni che sembrano una gabbia per conigli arrugginita.