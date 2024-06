Valgreghentino. Primo Consiglio Comunale di insediamento per la nuova amministrazione

Il riconfermato sindaco Matteo Colombo ha reso noti assessori e deleghe

“E’ un onore, un’emozione, un orgoglio perché rappresentare Valgreghentino significa restituire quel tanto che ho ricevuto dal paese”

VALGREGHENTINO – Con la prima assise consiliare il Sindaco ha giurato sulla Costituzione e ha dato ufficialmente inizio alla nuova Amministrazione, con un discorso di insediamento in cui ha ricordato “è un onore, un’emozione, un orgoglio perché rappresentare Valgreghentino indossando questa fascia tricolore significa restituire quel tanto che ho ricevuto dal paese in cui sono nato e cresciuto e in cui vivo e dalle tantissime persone con cui ho intrecciato relazioni. È allo stesso tempo una grandissima soddisfazione, anche per la modalità con cui i cittadini hanno voluto nuovamente darci fiducia: le urne hanno infatti dato un esito chiaro, serio, deciso, indiscutibile”.

Il gruppo Rinnovamento e Partecipazione ha ottenuto il 77% dei voti alle elezioni dello scorso 8 e 9 giugno “quasi 300 voti in più rispetto a 5 anni fa, la maggioranza assoluta degli aventi diritto”. Il sindaco Matteo Colombo, ricordando che “siamo parte di un sistema istituzionale democratico nato grazie al sacrificio di tanti e che è garanzia per tutti di libertà, giustizia e uguaglianza“ ha auspicato un lavoro proficuo, di confronto e collaborazione con i componenti del Consiglio ”impone a me e a tutti noi il massimo dell’impegno, della trasparenza, del rispetto reciproco, dell’intelligenza politica e civica per amministrare un ente”.

Il neo eletto Sindaco ha poi concluso il suo discorso ringraziando “tutti i valgreghentinesi che hanno espresso la loro fiducia in me, in noi e ci hanno dato l’opportunità di poter raccogliere i frutti di quanto seminato”.

Il primo consiglio di insediamento è stato anche occasione per la nomina della Giunta e le deleghe degli Assessori:

– VICESINDACO E ASSESSORE con delega a ISTRUZIONE, COMMERCIO; Sara Donadoni – ASSESSORE con delega a SERVIZI ALLA PERSONA;

– ASSESSORE con delega a SERVIZI ALLA PERSONA; Marco D’Angelo – ASSESSORE con delega a BILANCIO, TRIBUTI, DIGITALIZZAZIONE;

– ASSESSORE con delega a BILANCIO, TRIBUTI, DIGITALIZZAZIONE; Barbara Fumagalli – ASSESSORE con delega a URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI,

– ASSESSORE con delega a URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI, SOSTENIBILITÀ; Restano in capo al Sindaco Matteo Colombo le deleghe a AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, POLITICHE GIOVANILI, CULTURA, RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI

Sono stati inoltre comunicate le deleghe dei consiglieri comunali: