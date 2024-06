Lettera. Da vent’anni di Amministrazione alla sfida dell’opposizione

MALGRATE – Riceviamo e pubblichiamo la lettera dei consiglieri della civica Malgrate per Tutti dopo i risultati elettorali per il rinnovo del sindaco e del Consiglio Comunale.

“Care Malgratesi, cari Malgratesi,

in democrazia vince chi prende un voto in più degli altri e le elezioni comunali dell’8 e 9 giugno 2024 hanno stabilito che, dopo 20 anni ininterrotti di amministrazione, fosse il momento di cambiare.

Da questo risultato è evidente che, accanto ai tanti obiettivi raggiunti, in questi cinque anni si poteva fare meglio qualcosa, comunicare di più e confrontarsi più spesso. Resta il rammarico per non essere riusciti a convincervi della bontà della nostra proposta, di un programma concreto e serio.

Ora inizia il nostro ruolo, quello della “minoranza” in Consiglio comunale: Malgrate per Tutti sarà rappresentata da Chiara Frisco e Angelo Garavelli. Insieme al sottoscritto vi terremo informati di tutto ciò che faremo e, a differenza di quanto avvenuto in passato, la nostra “opposizione” sarà soprattutto propositiva e costruttiva, ma allo stesso tempo saremo vigili e attenti nel contrastare le scelte che riterremo “sbagliate”. Essere “all’opposizione”, infatti, non significa solo “criticare” (troppo facile), ovvero significa proporre alternative concrete e fattibili. Lavorare nell’interesse del paese.

Al neoletto Sindaco Michele Peccati, con la futura Giunta e i suoi Consiglieri, facciamo i nostri sinceri auguri di buon lavoro. Ora inizia la parte più difficile: mantenere le tante e tante promesse fatte in questi mesi di campagna elettorale, trovando le coperture economiche e realizzandole in tempi rapidi (affrontando e vincendo la burocrazia). Ciò con la consapevolezza di non essere solo rappresentativi di chi li ha votati ma anche del 56% che ha scelto le altre liste (senza contare il 36% di astenuti). Perché Malgrate non è di un’elite, o di qualche lobby, ma di tutti.

Lasciatemi, infine, fare tre ringraziamenti. A Flavio Polano che, con le sue Giunte, ha dedicato 10 anni alla cura di Malgrate, nel solo interesse della comunità; ai nostri 12 candidati Consiglieri che con generosità si sono resi disponibili in questo impegno civico e che continueranno a lavorare per il bene comune; ai nostri sostenitori e a chi ci ha votato, per la carica che ci hanno dato.

Il nostro impegno non si ferma qui: contiamo di riprendere il cammino fatto in venti anni di buona amministrazione, analizzare gli errori, prepararci a un nuovo cambiamento.

Malgrate per Tutti c’è stata, c’è e ci sarà, per tutte e per tutti”.

Aldo Maggi con tutta la squadra di Malgrate per Tutti