La nomina del membro del CTS di Silea divide le minoranze a Valmadrera

Il sindaco chiamato a scegliere nomina Stefano Parolari candidato dalla Lega

VALMADRERA – Preso atto dell’impossibilità del raggiungimento di un accordo delle minoranze sulla designazione del rappresentante nel comitato tecnico scientifico di Silea Spa, è intervenvuto sindaco di Valmadrera, Antonio Rusconi nella scelta.

“Considerato che entrambi i candidati erano in possesso dei requisiti minimi richiesti ai fini della nomina, pur non essendo in possesso di particolari esperienze nell’ambito degli impianti di termovalorizzazione e delle tecnologie innovative – spiega Rusconi – è stato ritenuto quale unico criterio indiscutibile quello della maggior rappresentatività di una lista di minoranza rispetto all’altra” e per questo è stato nominato l’ing. Stefano Parolari, che era stato designato dal Gruppo consiliare Lega per Salvini premier.

Parolari affiancherà pertanto il rappresentante del Gruppo Progetto Valmadrera, prof. Stefano Campanari e il rappresentante di Silea Spa, Diego Rosani.

Ascolto Valmadrera: “Una scelta meramente numerica”

La decisione ha deluso Ascolto Valmadrera che aveva invece candidato l’ing. Giulio Gerosa:

“Dopo la nostra segnalazione al Sig. Prefetto circa il ritardo nella nomina del rappresentante dell’opposizione in seno al Comitato Tecnico-Scientifico di Silea, ente gestore del forno inceneritore di Valmadrera, il Sindaco Rusconi ha finalmente provveduto. Nello specifico ha preferito affidarsi ad una scelta meramente numerica nella designazione” scrivono da Ascolto Valmadrera.

“Ci duole constatare – aggiungono – che non siano state minimamente considerate: la preparazione accademica, “ la residenza nel nostro comune e, perché no l’apporto di nuove idee e competenze del nostro candidato Ing. Giulio Gerosa. Trincerandosi dietro una scelta formale, il tutto si traduce di fatto nella solita nomina politica a scapito di un’occasione di rinnovamento”.