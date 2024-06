Valmadrera, il sindaco Colombo conferma e presenta la sua squadra

L’ex sindaco Rusconi assessore esterno, Brioni Vicesindaco. Confermate (con qualche novità) anche le deleghe a Dell’Oro, Bosisio e Butti

Martedì l’insediamento: “Al lavoro per rendere Valmadrera un luogo in cui ciascuno si possa sentire accolto e possa vivere bene”

VALMADRERA – A undici giorni dalle elezioni che hanno riconfermato Progetto Valmadrera alla guida della città, il sindaco Cesare Colombo ha presentato la Giunta che lo affiancherà il prossimo quinquennio. La squadra amministrativa è stata riconfermata, con alcuni importanti cambiamenti nelle deleghe come ha annunciato Colombo: “L’assetto parte proprio dal risultato elettorale, caratterizzato da un elevatissimo numero di preferenze sulle persone oltre che sulla lista, che ha fatto la differenza” ha detto il sindaco.

Come già annunciato in campagna elettorale, l’ex sindaco Antonio Rusconi affiancherà Colombo come assessore esterno con le deleghe ai Lavori Pubblici, Servizio Idrico Integrato, Strade e Viabilità, Protezione Civile e, novità, Industria e Artigianato e Polizia Locale. “La presenza di Antonio sarà fondamentale per completare le importanti opere già avviate o comunque finanziate, lo ringrazio ancora una volta per la disponibilità a mettere le sue competenze e la sua passione al servizio della comunità di Valmadrera e di tutta la squadra”. Dal canto suo, l’ex sindaco ha annunciato che il suo lavoro in Giunta durerà fino a che il suo successore lo riterrà necessario: “L’assessore esterno è un assessore fiduciario del sindaco, rimarrò il tempo che serve ma la mia permanenza o fuoriuscita dalla Giunta saranno concordate con Cesare. A me importa che Valmadrera sia amministrata bene e soprattutto credo nel rinnovarsi di Progetto Valmadrera – ha continuato – cinque anni fa tra gli assessori nominati ricordo che l’unica ad avere già avuto esperienza amministrativa era Raffaella Brioni”.

Passando al resto della squadra, sarà proprio Brioni, premiata con 313 preferenze alle elezioni, ad essere Vicesindaco e Assessore all’Istruzione, Cultura e Turismo. Martina Dell’Oro continuerà a ricoprire l’Assessorato al Bilancio, Tributi, Finanze, Patrimonio ed Economato, “deleghe fondamentali che garantiscono la solidità di tutta la macchina comunale e che nel contesto economico attuale, con possibili tagli ai comuni, richiederanno particolare attenzione e impegno” ha detto Colombo.

Confermate anche le deleghe a Rita Bosisio (assente giustificata alla presentazione), Assessore a Servizi Sociali, Gestione Associata e Rsa Opera Pio Magistris mentre il giovane Marcello Butti, 27 anni, il più votato (340 le preferenze conquistate), sarà Assessore allo Sport e alle Politiche Giovanili ma anche a tre nuove deleghe importanti: Gestione e Valorizzazione del Fatebenefratelli, “il cuore pulsante di Valmadrera che vorremmo diventasse realmente punto di attrazione sia per i valmadreresi che per il territorio”, Personale e Commercio. “Una sfida per Marcello, che credo possa introdurre dei cambiamenti decisivi in entrambi gli ambiti, auguro anche a lui buon lavoro”.

Il sindaco Colombo manterrà le deleghe già gestite come assessore nella precedente amministrazione, Urbanistica ed Edilizia Privata, e in più avrà Servizi Demografici e Minori, Ecologia, Arredo Urbano e Digitalizzazione. “Penso che in questo modo ci siano tutte le basi per poter realizzare il nostro programma e fare il bene di Valmadrera – ha detto il sindaco – sarà molto importante il ruolo di tutti i consiglieri, che affiancheremo con deleghe specifiche agli assessori per dare ancora maggiore impulso all’azione amministrativa e li ringrazio sin da ora per il contributo che sapranno dare. Ringrazio anche il personale del comune che avrà un ruolo determinante per trasformare i nostri progetti in realtà”.

Martedì 25 giugno alle 18 si svolgerà il consiglio comunale di insediamento del sindaco e dell’amministrazione. “Recentemente ho sentito un aforisma che mi è rimasto in mente – ha concluso Colombo – ‘se tu passi il tuo tempo ad inseguire le farfalle, queste voleranno via. Ma se spendi il tuo tempo a costruire un bel giardino allora le farfalle arriveranno’. Penso che il nostro obiettivo non sia inseguire le cose da fare ma lavorare per rendere Valmadrera un bel giardino, in cui ognuno si possa sentire accolto e possa vivere bene. Questa è la nostra sfida e questo ci impegneremo a fare, con l’umiltà di metterci sempre in gioco e in ascolto”.