Messa T si rinnova con la stessa passione da 60 anni

La concessionaria Messa T è entusiasta di annunciare il lancio del nuovo sito web! (link di atterraggio messa.it)

Un restyling che arriva in un anno speciale, quello del suo 60° anniversario, e che segna un passo importante verso il futuro, senza mai dimenticare le sue radici.

Il nuovo sito messa.it è stato progettato per offrire un’esperienza di navigazione ancora più semplice, intuitiva e coinvolgente. Potrai esplorare tutte le offerte, scoprire i veicoli in pronta consegna e avere un accesso rapido ai servizi Messa T, tutto con pochi click.

Questo nuovo look rappresenta un passo importante per l’Azienda Messa T, riflette la continua evoluzione con un design fresco e moderno che garantisce una user experience affidabile e di qualità, mantenendo sempre al centro le esigenze dei clienti.



Il nuovo sito web, molteplici servizi

Il rinnovamento del sito web è parte di una più ampia strategia di evoluzione, che abbraccia la tradizione di eccellenza dell’Azienda nel settore automobilistico e la volontà di essere sempre al

passo con i tempi. Attraverso il nuovo portale, è possibile accedere rapidamente a tutte le informazioni relative ai veicoli, nuovi e d’occasione, nonché a servizi finanziari, promozioni in corso e novità dal mondo Messa T.

La nuova comunicazione Messa T

Dopo sessant’anni di consolidata presenza nel mercato, la concessionaria Messa T ha sentito la necessità di rinnovarsi per adeguarsi a un contesto in rapida evoluzione, mantenendo al contempo la sua riconoscibilità, costruita nel corso di tutti questi anni.

In occasione del sessantesimo anniversario, Messa T ha presentato un’importante novità: il nuovo logo aziendale. Come dichiarato da Andrea Messa: “Il precedente logo, caratterizzato dalla silhouette di un’auto rivolta a sinistra, ha rappresentato fedelmente il nostro brand e la sua storia fino ad oggi. Tuttavia, in un’epoca di rapido progresso, riteniamo importante evolvere e adattarci, mirando a un futuro ricco di valori e obiettivi. Pertanto, abbiamo deciso di specchiare la silhouette dell’auto verso destra a simboleggiare la nostra aspirazione verso nuovi traguardi. Inoltre con la forma stilizzata della portiera, con la sua curvatura ascendente, abbiamo voluto evocare un sorriso, infondendo nel marchio un senso di accoglienza e positività.”

Partendo dalla vision aziendale “le persone al centro” Messa T ha definito il suo nuovo posizionamento, identificando 3 aree valoriali per evolvere il racconto del suo marchio e creare la sua nuova brand identity: il naming Messa T racconta e valorizza la storicità del brand e della famiglia. Con l’aggiornamento del look&feel, l’integrazione di un nuovo segno grafico affiancato al logotipo e l’implementazione di soluzioni tecnologiche all’avanguardia sul nuovo sito web andrà ad affermare il nuovo posizionamento, con nuovi contenuti e attività mirate a rafforzare la fiducia dei clienti.

Ha quindi tradotto la sua nuova identità e i suoi valori nel nuovo payoff: Auto di domani, Valori di sempre. Questa frase accompagnerà il brand in tutta la comunicazione e sarà anche una promessa che l’azienda fa ai propri utenti.

Un Team sempre al tuo fianco

Dietro questo restyling rimane intatta una squadra di professionisti appassionati e competenti, pronta a offrirti la migliore esperienza d’acquisto possibile.

Il team di Messa T è a disposizione per rispondere a ogni tua domanda e per offrirti soluzioni su misura, sempre con la massima trasparenza e attenzione ai dettagli.

Scopri tutte le novità del nuovo mondo online della concessionaria Messa T.

Naviga il nuovo sito messa.it e scopri le auto di domani, guidato dai valori di sempre.

La Concessionaria MESSA T vi aspetta nelle sue sedi di:

MONZA via Boccioni 2

VIMERCATE via Trezzo 480

MERATE via Bergamo 78

www.messa.it