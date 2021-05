Per un’estate di divertimento in inglese!

MESSAGGIO PROMOZIONALE – Il Centro Linguistico NYU di Lecco organizza “HAPPY KIDS AT SUMMER ENGLISH”, corso estivo HAPPY in lingua inglese per bambini e ragazzi.

L’iniziativa è rivolta a tutti i bambini della scuola primaria e i ragazzi della scuola secondaria di 1° grado che vogliano approfondire la lingua inglese attraverso un corso stimolante e coinvolgente, costituito non solo da lezioni teoriche, ma anche da laboratori e attività sportive e ricreative.

Queste attività sono costruite attorno a quattro argomenti, ognuno sviluppato su un periodo di due settimane. I quattro periodi tematici approfondiscono la conoscenza del corpo umano con “Let’s learn the human body”, le emozioni con “Do you know your emotions?”, la corretta alimentazione e l’attività fisica con “Eat, Move & Repeat”, e la scoperta degli animali e della natura con “Discovering the nature around us”. Per ogni periodo, i bambini e i ragazzi sono coinvolti nella creazione di un Musical che riunisce i temi affrontati e le conoscenze acquisite… Il tutto in lingua inglese.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra Benedetta Riva, laureata in Lingue, insegnante e traduttrice, e Giuditta Di Pasquale, osteopata e insegnante di ginnastica posturale. Nasce, quindi, dalla voglia di condividere e trasmettere le passioni per la lingua inglese e la cura della salute.

Lezioni a misura dei più giovani, stimolanti e divertenti sono gli obiettivi principali che permettono di imparare e crescere senza dimenticarsi della spensieratezza estiva.

Il corso si svolge dal 14 giugno all’8 agosto 2021, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 13:00. Le lezioni teoriche si tengono presso il Centro Linguistico NYU, mentre le attività di laboratorio, sportive e ricreative presso l’area verde privata in prossimità.

Le iscrizioni chiudono il 31 maggio 2021 e prevedono la quota di partecipazione e la quota di iscrizione, comprensive di materiale didattico, kit sportivo, merenda e assicurazione. Inoltre, iscrivendosi entro il 17 maggio 2021 è possibile effettuare il pagamento a rate e ricevere un buono sconto utilizzabile presso il Centro Linguistico NYU e un buono omaggio utilizzabile presso lo studio della Dott.ssa Giuditta Di Pasquale.

Il corso si svolge rispettando tutte le normative per la prevenzione del contagio da Covid-19 sia per le attività al chiuso sia per le attività all’aperto. L’accesso alla struttura è contingentato per evitare assembramenti. Gli alunni vengono suddivisi in due classi (a numero chiuso in base all’età e al livello di conoscenza della lingua), rispettando le distanze e mantenendo la stessa disposizione durante le lezioni in aula. Ogni giorno, all’ingresso, viene misurata la temperatura corporea che, per poter accedere, deve risultare inferiore ai 37.5°C. È obbligatorio essere muniti di mascherina e indossarla correttamente. Gel disinfettanti per le mani sono collocati in diversi punti della struttura.

Un’estate all’insegna dell’inglese e del divertimento ci aspetta! Are you ready?

Centro Linguistico NYU – Vicolo della Torre 1, Lecco – www.centronyu.com – hello@centronyu.com – 371 4248525