WEB 3.0: naviga senza cadere nella rete

Il Web 3.0 è la fase più avanzata del World Wide Web. In questo articolo, ci immergiamo nella sua definizione, esplorando il suo impatto e le applicazioni pratiche con tecnologie come Blockchain, Intelligenza Artificiale (AI), NFT, ecc.

Dall’era statica del Web 1 al dinamismo del Web 2, il Web 3 si propone di decentralizzare la rete, offrendo un controllo più sostanziale sulla proprietà delle informazioni e dei dati.

Descriviamo questa evoluzione digitale, esaminiamo le trasformazioni del panorama online e i trend destinati a plasmare il futuro.

Come puoi navigare senza cadere nella rete del Web 3.0?

1, 2, 3… controlla!

Il Web 3.0 è una rete che si affida a tecnologie all’avanguardia, mirando a plasmare un’esperienza utente sempre più interattiva e, allo stesso tempo, decentralizzata, che consente maggiore controllo sulla proprietà delle informazioni condivise e dei dati. Le tre fasi storiche del web:

Questa nuova era si distacca nettamente dal Web 1.0 , che caratterizzò il periodo tra gli anni ’90 e il 2005, noto per la sua staticità e l’ apertura di protocolli. Con l’avvento del Web 2.0 si aprì la strada a una fase più dinamica, introducendo il concetto di lettura e scrittura dei dati , in cui gli utenti non erano più semplici fruitori, ma anche creatori di contenuti. Social network ed e-commerce fecero la loro comparsa, ridefinendo la partecipazione online. Oggi, con il Web 3.0 , l’obiettivo è decentralizzare la rete per permettere agli utenti di riconquistare il controllo dei propri dati . Questo ambizioso passo avanti è guidato dalla Self-Sovereign Identity (SSI), ossia un modello d’identità digitale decentralizzato che trova le sue radici nella tecnologia Blockchain . Quest’ultima, con il suo registro digitale distribuito di transazioni, si contrappone ai limiti dei sistemi di identificazione digitale attuali, spesso dipendenti da Identity Provider . Come, ad esempio, la SPID italiana (Sistema Pubblico di Identità Digitale) che dovrebbe permetterci di accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati aderenti.

Cosa significa tutto ciò? In breve, con il Web 3.0, siamo in procinto di superare le precedenti limitazioni e ridefinire la relazione tra noi utenti e i nostri dati digitali.

Il Web 3.0 ci semplifica la vita

Anche se parlare di Web 3.0 può sembrare un argomento troppo tecnico e lontano dalla nostra routine quotidiana, cerchiamo di rendere tutto più chiaro attraverso esempi reali e familiari.

Pensa a Pensa a Siri , il tuo assistente virtuale di fiducia. È l’emblema del potenziale del Web 3.0nel semplificare la vita quotidiana, offrendoti connessioni istantanee.Grazie a interazioni avanzate tra macchine, otteniamo soluzioni rapide alle nostre domande . Per esempio, sechiedi a Siri come riparare un tubo riceverai istruzioni dettagliate senza la fatica di cercare e leggere numerosi articoli.

Le possibilità sono infinite: indicazioni stradali più precise, risultati di ricerca e annunci pubblicitari personalizzati . Non solo Siri, ma anche Alexa di Amazon e Google Virtual Assistant stanno abbracciando questa tendenza in rapida evoluzione. Secondo Rohit Prasad di Amazon, Alexa non sarà solo un semplice ascoltatore, ma avrà un ruolo più attivo nella nostra vita quotidiana, intrattenendo conversazioni bidirezionali .



Un ulteriore esempio di impatto tangibile (soprattutto per chi è un vorace lettore di news) è Un ulteriore esempio di impatto tangibile (soprattutto per chi è un vorace lettore di news) è ANSAcheck: il nuovo sistema di certificazione delle notizie che utilizza la tecnologia Blockchain. La scelta di ANSA di adottare questa soluzione mira a mantenere il controllo sul flusso delle sue notizie, evitando divulgazioni poco veritiere o inappropriate. Questo sistema, contrassegnando ogni notizia ANSA con “un bollino”, consente di verificare la storia di una notizia risalendo alla fonte primaria , confrontarla con la fonte ANSA originale e qualificare editori, agenzie e media come fornitori di informazioni di alta qualità , aumentando così la fiducia del pubblico.



Un altro nome degno di nota è Un altro nome degno di nota è Filecoin , prossimo passo nell’archiviazione online, spesso considerato come il “nuovo Google Drive”. Attraverso il modello decentralizzato del Web 3.0, Filecoin assicura una cifratura avanzata dei dati, conferendo maggiore sicurezza all’archiviazione digitale .



In questo modo, il Web 3.0 non è più solo un concetto astratto ma si traduce in un insieme di strumenti che migliorano direttamente la tua vita digitale quotidiana.



Il fascino del Web 3.0 nell’arte digitale e oltre

Quando si parla di Web 3.0, è impossibile trascurare la rivoluzionaria intersezione tra tecnologia e finanza. Pertanto, gli NFT e le criptovalute emergono come protagonisti in questo panorama digitale in continua evoluzione.

Gli NFT, o Non Fungible Token, sono come pezzi unici di arte digitale registrati sulla Blockchain. Immagina di possedere un’opera d’arte digitale come “Merge” dell’artista Pak, che ha raggiunto la cifra incredibile di 91,8 milioni di dollari su Nifty Gateway nel dicembre 2021, stabilendo un nuovo record. Questi NFT sono unici e autentici, impossibili da copiare o scambiare con altri.

A differenza degli NFT, le criptovalute sono invece una forma di valuta virtuale basata sulla tecnologia Blockchain. Prendi, ad esempio, il Bitcoin, creato nel 2009 da un misterioso inventore noto come Satoshi Nakamoto. Il suo primo utilizzo “fisico” è stato per l’acquisto di una pizza nel 2010!

Parallelamente, Ether, basato sulla piattaforma Ethereum, è la seconda criptovaluta per capitalizzazione dietro al Bitcoin.

Infine, il metaverso è un concetto affascinante che mescola il mondo reale con quello virtuale. È una dimensione dove tecnologie, come la realtà aumentata, si fondono per creare un’esperienza immersiva unica.

In questo intricato intreccio (parliamo di rete non a caso!), il Web 3.0 rivela un universo in cui la tecnologia non è solo uno strumento, ma un catalizzatore di nuove opportunità che modellano in modo dinamico il nostro futuro.

