La Salute Vien Mangiando. Mangiato troppo? Un aiuto per disintossicare il corpo

RUBRICA – Nel periodo natalizio è facile eccedere con il cibo e qualche bicchiere di troppo ed è altrettanto ovvio provare poi una sensazione di pesantezza e gonfiore, soprattutto alla pancia, e un senso di stanchezza generalizzata.

Fegato, stomaco, intestino e pancreas, organi del sistema digerente, hanno “lavorato” molto in queste feste e, giustamente, si riflette sul benessere organico generale manifestandosi con spiacevoli sensazioni soprattutto a livello digestivo.

E’ possibile ripartire con il piede giusto, senza diete estreme ma sempre con il buon senso; un aiuto valido ci viene dalla natura. Erbe, radici, frutta e verdura di stagione possono aiutare l’organismo a ristabilire l’equilibrio corporeo, a eliminare le tossine accumulate con le feste e riacquistare energia per affrontare il nuovo anno.

Cosa fare per la PESANTEZZA DI STOMACO?

Le erbe amare sono un valido alleato, soprattutto la genziana, che stimola la salivazione e la secrezione gastrica, aumentando la quantità di enzimi digestivi. Questa pianta aiuta a stimolare l’attività dello stomaco, contrasta il senso di pesantezza e quindi stimola la digestione. E’ possibile consumarla sotto forma di tisana durante o subito dopo i pasti ed è reperibile nelle erboristerie specializzate.

Inoltre, ad ogni pasto è bene consumare anche verdure amare, tipiche del periodo invernale, come cime di rapa, cicoria, tarassaco, radicchio, rucola, scarola, carciofi e cardi.

Cosa portare a tavola se vi sono stati pasti RICCHI IN GRASSI?

L’organo che si occupa della digestione dei grassi è il fegato grazie alla bile che interviene nel metabolismo dei grassi principalmente e a seguire dei carboidrati e proteine.

Carciofo, cardo mariano e achillea, sono piante che stimolano la secrezione epatica e favoriscono la motilità del tratto digerente.

E’ molto utile iniziare il pasto con una insalata di carciofi crudi conditi con olio extra vergine di oliva e succo di limone bio, detossinante e purificante.

Cosa fare quando la pancia è gonfia?

Gonfiore, aerofagia di stomaco o di intestino, stipsi sono le conseguenze di una dieta sbilanciata e disordinata.

Un decotto a base di malva, dal potere antinfiammatorio ed emolliente, camomilla, semi di finocchio e radice di zenzero da sorseggiare a conclusione dei pasti in sostituzione del classico caffè. Questa tisana digestiva stimolala secrezione gastrica, aumenta la motilità e la peristalsi dell’intestino riducendo anche il gonfiore.

Per un’azione ancora più efficace, è utile grattugiare la radice di zenzero fresca nelle pietanze soprattutto sulle verdure e sul pesce preferendo cotture semplici (vapore, al forno o alla griglia) ed evitando condimenti, salse e sughi elaborati; olio extra vergine di oliva e succo di limone non dovranno mai mancare sulla tavola come ricchi piatti di verdure di stagione.

Buon inizio anno!

Dottoressa Manuela Mapelli

Biologa Nutrizionista

email: manumapelli@gmail.com

www.manuelamapellinutrizionista.it

Riceve per appuntamento presso lo studio 410, via V. Veneto, 13 Lecco (LC)

ARTICOLI PRECEDENTI

2 Ottobre – La salute vien mangiando, Giovani con la giusta alimentazione

14 maggio – La salute vien mangiando. Fame nervosa… addio!

11 marzo – La Salute Vien Mangiando. Sono un po’ giù? Cibo aiutami tu…

2018

11 dicembre – La Salute Vien Mangiando. A Natale… non voglio ingrassare

2 ottobre – La Salute Vien Mangiando. L’Autunno a tavola

5 settembre – La salute vien mangiando. Cosa mangiare al rientro in città?

27 giugno – La Salute Vien Mangiando. Il gelato che fa bene alla linea

26 aprile – La Salute Vien Mangiando. Dieta & Primavera

23 febbraio – La salute vien mangiando. Dieta & Voglie: cosa possiamo concederci?

2017

18 dicembre – La Salute vien Mangiando. In linea a Dicembre? Si può con i miei consigli

12 novembre – La Salute Vien Mangiando. Cosa metto nel carrello? Decalogo spesa intelligente

5 settembre – La Salute Vien Mangiando. Le 7 regole per non ingrassare

22 maggio – La salute vien mangiando. Sbalzi d’umore? Combattiamoli a tavola

10 aprile – La Salute Vien Mangiando. Sete post pizza, come evitarla

1 marzo – La Salute vien Mangiando. A Carnevale ogni fritto vale!

11 gennaio – La Salute Vien Mangiando. Pronti a riprendere dopo le feste?

2016

22 novembre – La salute vien mangiando. La dieta crudista

5 ottobre – La salute vien mangiando. Come affrontare la ripresa senza stress

13 agosto – La salute vien mangiando. Rigenerazione, depurazione e drenaggio liquidi

24 giugno – La salute vien mangiando. Bambini in vacanza: quale alimentazione?

25 maggio – La salute vien mangiando. La ritenzione idrica, com’è e come combatterla

18 aprile – La Salute vien mangiando. Sindrome premestruale & dieta

16 marzo – La Salute vien Mangiando. Vista e alimentazione

15 febbraio – La Salute vien mangiando. Un super cibo chiamato cioccolato

12 gennaio – La salute vien mangiando. Dopo le feste, via le tossine dal fegato

2015



21 dicembre – La Salute Vien Mangiando. Festeggiare senza ingrassare

21 dicembre – La salute vien mangiando. Dieta Detox: purificare l’organismo

2 ottobre – La salute vien mangiando: cambio stagione e alimentazione

24 agosto – La salute vien mangiando. Sempre a regime ma ingrassi? Ecco perchè

20 luglio – La salute vien mangiando. La stipsi, come curarla anche in vacanza

18 giugno – La salute vien mangiando. Come sopravvivere ai pranzi di Nozze

16 maggio – La salute vien mangiando. Obiettivo, pancia piatta

17 aprile – Cos’è la fame nervosa?

2 marzo – Dieta in gravidanza

11 febbraio – Dieta & Celiachia

9 gennaio – La dieta Bruciafeste

2014

20 dicembre – Ingrassa di più il panettone o il pandoro?

20 novembre – Dieta antigonfiore

6 novembre – Dieta & salute dentale

23 ottobre – La salute vien mangiando. Sindrome del colon irritabile

6 ottobre – Vegetariani per scelta o per moda – 2^ parte

19 settembre – Vegetariani per scelta o per moda? Parte 1^

2 settembre – Perchè è sbagliato saltare i pasti?

25 agosto – Dopo l’estate, ripartiamo dall’intestino

19 luglio – La dieta per chi è in viaggio

2 luglio – Alimentazione e abbronzatura

26 giugno – Vivere al meglio l’estate con l’alimentazione

13 giugno – Cos’è il metabolismo?

28 maggio – Reflusso gastroesofageo e alimentazione

15 maggio – Proteine Vegetali: valida alternativa!

5 maggio – La dieta “anti” – osteoporosi

24 aprile – Ritenzione idrica: cos’è e come combatterla

17 aprile – I grassi idrogenati: cosa sono?

9 aprile – L’importanza della prima colazione – 2^ parte

20 marzo – L’importanza della prima colazione – 1^ parte

12 marzo – Obiettivo: depurazione del fegato

5 marzo – Combattere la cellulite a tavola – 2^ parte

19 febbraio – Combattere la cellulite a tavola – 1^ parte

14 febbraio – I benefici della frutta secca

5 febbraio – Scopri se sei in sovrappeso

31 gennaio – Il colesterolo – 2^ parte

22 gennaio – Il colesterolo – 1^ parte

8 gennaio – Consigli per recuperare il peso forma dopo le feste

2013

19 dicembre – Come superare il periodo natalizio senza prendere 1 kg

11 dicembre – Focus: tutti i benefici della soia, 2^ parte

4 dicembre – Focus: tutti i benefici della soia, 1^ parte

26 novembre – – Insonnia di stagione un aiuto dalla dieta

20 novembre – Benefici e virtù della pasta

13 novembre – La dieta con un sapore in più: le spezie

6 novembre – Digeriamo bene le verdure

29 ottobre – La pausa pranzo in ufficio: i consigli e le proposte

22 ottobre – Allergie e intolleranze alimentari: quali differenze?

14 ottobre – La dieta per prevenire i malanni di stagione

9 ottobre – Eliminare i kg di troppo: piccoli consigli per gestire il ritorno alla normalità

8 ottobre – “La salute vien mangiando”, la nuova rubrica della Dott.ssa Mapelli