Scacchi il gioco senza età. L’emozionante partita di Harry Potter

RUBRICA – Anche il famoso “maghetto“ inglese Harry Potter nel suo primo racconto “Harry Potter e la Pietra Filosofale” si cimenta in una emozionante partita a scacchi.

Ma non è facile giocare a scacchi dei maghi, per muovere i pezzi bisogna comandarli ma loro ubbidiscono solo se la ritengono una buona mossa, ma c’è di più per giocare devi assumere il ruolo di un pezzo e i pezzi non vengono catturati ma distrutti sulla scacchiera.

L’episodio della partita lo si trova anche nel primo film dove Harry, Ron ed Hermione sono alla ricerca della Pietra ed è Ron l’esperto di scacchi che darà il suo prezioso contributo giocando la più utile partita a scacchi quasi sacrificando la sua vita e ciò permetterà ad Harry di proseguire verso la stanza dove si trova nascosta l’ambita Pietra Filosofale.

Il diagramma mostra la posizione di base da cui parte la scena del film con i tre maghetti:

Harry è l’Alfiere nero in a3 Ron il Cavallo in g5 Hermione la Torre in f8

la mossa è al nero che gioca 1…Tc3! la torre si interpone e difende la vita di Harry sacrificandosi e liberando la casa c5 per lo scacco di Alfiere dando inizio alla bella combinazione di Ron. 2.Dxc3 ora la Regina minaccia ancora Harry!!! ma 2…Ch3+! Ron fa muovere il suo cavallo dando scacco, anche questo è un sacrificio e Ron dopo questa mossa se la vede davvero brutta 3.Dxh3 Forzata ma … 3…Ac5+ Harry ora puo dare scacco e unica risposta possibile è quella di interporre la Regina 4.De3 Axe3 e conseguente # scacco “mago” matto.

Harry Potter si avvicina agli scacchi magici durante le vacanze natalizie del suo primo anno alla scuola di magia e stregoneria di Hogwarts. È l’amico Ron ad insegnargli le regole del gioco, che sono come quelle degli scacchi comuni, con la differenza che i pezzi sono vivi. Per chi conosce il libro sa che la bravura di Ron negli scacchi sarà fondamentale per il raggiungimento dell’obiettivo finale: il ritrovamento della pietra filosofale e la sconfitta del malvagio Voldemort. Morale è sempre utile saper giocare a scacchi e quindi se non volete restare dei “Babbani” per Natale regalatevi una scacchiera!

Nando Franceschetti

Delegato Coni Federazione Scacchistica Italiana(FSI) per la provincia di Lecco

Istruttore Federale di scacchi

ARTICOLI PRECEDENTI

23 Novembre – Scacchi il gioco senza età. Consigli sulle Aperture

30 Ottobre – Scacchi il gioco senza età. Il Matto di Légal

23 Settembre – Scacchi il gioco senza età. Il Barone di Munchhausen e gli scacchi

03 Agosto – Scacchi il gioco senza età. L’orologio degli scacchi

12 Luglio – Scacchi il gioco senza età. La vera storia dell’automa detto “il turco”

23 Giugno – Scacchi il gioco senza età. La Leggenda degli Scacchi

7 Giugno – Scacchi il gioco senza età. Scacco Matto!

27 Maggio – Scacchi il gioco senza età. Mini Corso per conoscere i movimenti dei pezzi

17 Maggio – Scacchi, il gioco senza età. La storia del Circolo Spassky di Lecco

07 Maggio – Scacchi, il gioco senza età. La Regina degli scacchi