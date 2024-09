A Rogeno un grande successo per la Festa delle Associazioni

L’evento si è svolto nella serata di sabato 31 agosto

ROGENO – Grande successo per la Festa delle Associazioni, svoltasi nella serata di sabato 31 agosto presso l’area mercatoria. Numerosi partecipanti hanno preso parte all’evento, che ha coinvolto diverse realtà del territorio, tra cui Brianza Laghi, Aido, Gruppo Amici Scuola dell’Infanzia Ratti, Pro loco Casletto, Compagnia Teatrale I tra pensieri, Gruppo Micologico Brianza-Rogeno, Gruppo sportivo Rogeno ed Et Vous o.d.v. e l’Amministrazione comunale. I partecipanti hanno potuto cenare presso lo spazio all’aperto e poi hanno assistito al concerto dei Noxout.

“La festa è stata organizzata dalle associazioni che si riuniscono periodicamente in comune al ‘Tavolo delle associazioni’ ideato dall’Amministrazione comunale dove si condividono necessità ed idee per il nostro territorio – ha spiegato il Sindaco di Rogeno Matteo Redaelli – I volontari sono preziosi, donano gratuitamente il loro tempo a favore della comunità in diversi ambiti: dalla cultura, al verde passando per lo sport e i servizi a livello sociale”.

“Invito i cittadini a far sentire il loro supporto ai nostri volontari, a dire loro grazie per le attività che svolgono per tutti noi. Infine un invito a coloro che hanno tempo e voglia di entrare a far parte delle nostre associazioni. Tutti hanno bisogno di un aiuto in più” ha commentato il sindaco durante la serata prima dell’inizio dello spettacolo musicale.