Agatha in Cammino propone la camminata sull’Antica Via Regina

Nuova passeggiata a sostegno della ricerca scientifica insieme a Agatha in Cammino

Da Gera Lario a Domaso: appuntamento per il 14 dicembre

GARBAGNATE MONASTERO – L’associazione Agatha in Cammino propone per il 14 dicembre un nuovo itinerario da percorrere insieme in sostegno della ricerca scientifica. Ossia la passeggiata panoramica sull’alto Lago di Como, da Gera Lario sino a Domaso, lungo l’antica Via Regina che un tempo collegava Como a Chiavenna.

Durante il percorso si potranno ammirare gli splendidi paesaggi che il lago regala, con il Monte Legnone e le Alpi Retiche a fare da cornice, scoprendo la bellezza della natura con le testimonianze storiche e artistiche dei piccoli borghi attraversati. Per il rientro da Domaso a Gera Lario percorreremo la ciclo-pedonale a lago, chiudendo così il nostro itinerario ad anello.

Il ritrovo sarà alle ore 10,15 al parcheggio di Gera Lario o in alternativa ore 8,45 Piazza Europa a Molteno. Il percorso si sviluppa lungo i sentieri, sulla pista ciclo-pedonale e in alcuni tratti su strade secondarie asfaltate. Saranno in totale 12km, con dislivello 350mt circa. Il termine della camminata è previsto per le ore 15:00.

In caso di pioggia la camminata verrà rinviata. Animali non ammessi. Si consiglia pranzo al sacco. Le iscrizioni dovranno essere effettuate via email entro e non oltre le ore 18,00 del 12 dicembre, non si accettano iscrizioni dopo tale data, causa posti limitati. Si potrà dare, infine, un contributo volontario a sostegno della ricerca scientifica.