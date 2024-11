Agatha in Cammino ha organizzato l’escursione a Sotto il Monte Giovanni XXIII

Un itinerario tra natura e storia

BERGAMO – Il Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII ha fatto da cornice all’escursione organizzata dall’Associazione Agatha in Cammino. L’itinerario, che è partito da Mapello per concludersi presso l’Abbazia romanica di San Egidio, situata a Fontanella, ha offerto ai partecipanti l’opportunità di immergersi in paesaggi naturali e di scoprire luoghi di grande valore storico e spirituale.

L’itinerario è iniziato dal Santuario della Madonna di Prada a Mapello (originariamente chiamato “Madonna nei Prati”, che nel dialetto locale è diventato “dei pradis” e infine “di Prada”), un luogo di culto mariano le cui origini risalgono al 1400. Secondo la tradizione, vi si trovava una fonte miracolosa dalle cui acque si narrava avessero il potere di guarire ogni sorta di infermità.

“Percorrendo strade sterrate e sentieri immersi nei boschi di castagno, abbiamo risalito le pendici del Monte Canto, fino a giungere all’Abbazia di San Egidio in Fontanella – continuano dall’Associazione – Qui, una referente dell’Abbazia ci ha raccontato la storia e le curiosità artistiche del complesso romanico, fondato nel 1080 da Sant’Alberto di Prezzate, nobile di origine longobarda che, nel 1076, aveva già fondato anche l’Abbazia di San Giacomo a Pontida”.

I membri dell’Associazione raccontano: “Nel ritorno, abbiamo seguito la ‘Via Panoramica David Maria Turoldo’, dedicata al teologo e scrittore che visse qui negli anni ’60. Lungo il percorso, sono state allestite alcune sculture ispirate ai suoi scritti poetici”.

“L’itinerario si è concluso attraversando il nucleo storico di Mapello, un antico borgo di origine medievale, dove si possono ammirare alcune case-torre ben conservate – spiegano dall’Associazione – In generale, si è trattato di un percorso molto piacevole e vario, in una splendida giornata soleggiata, che ha unito le bellezze naturali, con i colori autunnali dei boschi e delle vigne, agli aspetti storico-artistici di questo importante territorio della bergamasca”.

I coordinatori dell’Associazione spiegano uno degli obiettivi principali di Agatha in Cammino: “Uno dei nostri scopi è promuovere la camminata come strumento di prevenzione primaria per il benessere psico-fisico, sociale e spirituale, tanto che oggi è riconosciuta come vera e propria ‘cura’. Camminare significa ritrovare vitalità, fare nuovi incontri, scoprire e conoscere il territorio. Ti aspettiamo per camminare insieme”.

Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 14 dicembre, con un itinerario panoramico e soleggiato lungo l’alto Lago di Como: “La Via Regina, da Gera Lario a Domaso (CO)”.

Per informazioni, è possibile consultare il seguente sito agathaincammino-odv.org