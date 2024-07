Airuno, Averna confermato alla guida della Pro Loco. Dell’Orto presidente onorario

L’assemblea straordinaria della Pro Loco si è tenuta giovedì scorso

Confermato presidente Averna. Riconoscimento a Dell’Orto, “veterano socio e inossidabile collaboratore”

AIRUNO – Thierry Averna è stato confermato alla guida della Pro Loco. La votazione è avvenuta giovedì scorso durante l’assemblea straordinaria del sodalizio che prevedeva all’ordine del giorno il rinnovo delle cariche sociali.

Un momento importante che ha visto anche il conferimento del titolo di presidente onorario a Franco Dell’Orto, “veterano socio e inossidabile collaboratore”, da sessant’anni attivo nella Pro Loco.

Emozionato e lusingato dal riconoscimento ricevuto, Dell’Orto ha ringraziato mostrando tutto il profondo legame che lo ha unito e lo unisce tutt’ora alla “sua” associazione, che, da giovedì, scorso ha un nuovo direttivo che resterà in carica per quattro anni. Nello “staff” di Averna sono entrati Sara Longhi, con il ruolo di vice presidente, Donatella Balasso come segretaria e i consiglieri Franco Riva, Oler Balasso, Andrea Tanone, Rita Mauri, Matteo Tavola, Rosangela Farinelli, Graziella Filipponi, Massimo Carpi, Mirko Carpi, Irene Mantica e Gianmaria Stucchi. Questi ultimi due rappresentano il gruppo di minoranza CambiAmo Airuno, essendosi candidati con il gruppo guidato dall’ex sindaco Alessandro Milani senza entrare però a far parte del Consiglio comunale.

“La Pro Loco non è un’associazione di ordine politico – puntualizza Averna -. Ma ci sembrava giusto garantire una pluralità di visioni e idee per il bene della comunità”.

L’intenzione del confermato presidente è infatti proprio quella di continuare a lavorare per la crescita e lo sviluppo di Airuno, tramite iniziative culturali e di aggregazione, facendo rete con le altre realtà del paese.

Un obiettivo ribadito anche dal sindaco Gianfranco Lavelli, che dopo aver rivolto gli auguri di buon lavoro agli eletti, ha evidenziato come il compito della Pro Loco sia quello di coordinare le attività tra associazioni, evitando sovrapposizioni di date ed eventi.