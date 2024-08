Barzio. Dal 21 agosto attivo lo sportello di consulenza condominiale

Potranno usufruirne tutti i cittadini valsassinesi

Un servizio gratuito di informazione, orientamento e consulenza, nato dalla collaborazione tra Comune di Barzio e ANACI Lecco

BARZIO – Sarà attivo da mercoledì 21 agosto il nuovo sportello di consulenze condominiali a Barzio, istituito mediante l’accordo tra Comune di Barzio e ANACI Lecco, l’associazione degli amministrazioni condominiali della provincia.

Obiettivo del nuovo servizio è offrire consulenze gratuite in materia condominiale a tutti i cittadini della Valsassina per dare informazioni e orientarli sulla gestione e amministrazione del condominio, diritti e doveri dei condomini e degli inquilini, locazioni e multiproprietà. Scelta come sede dello sportello Barzio per la posizione strategica rispetto al comprensorio valsassinese.

Dopo aver siglato il Protocollo d’intesa tra Comune di Barzio e ANACI Lecco, valido fino al 31 dicembre 2026, queste alcune delle parole di Marco Bandini, presidente di ANACI Lecco: “Un’esperienza che vogliamo portare anche sul territorio valsassinese, in cui le problematiche condominiali sono concentrate sulla gestione di immobili densi di seconde case, che comportano dinamiche di flessibilità e amministrazione differenti per gli studi di Amministratori. Lo Sportello consulenze, gestito da nostri associati esperti, strumento utile a diffondere informazioni sul funzionamento delle regole condominiali e sul ruolo degli amministratori di condominio”.

“Lo sportello si inserisce all’interno delle numerose attività che promuoveremo nei prossimi anni – aveva affermato Andrea Ferrari, sindaco di Barzio, dopo la conclusione dell’accordo -. Per offrire un supporto concreto e affidabile ai nostri concittadini in tema di informazione e conoscenza dei diversi aspetti che regolano la convivenza dei rapporti all’interno della comunità, di cui tra l’altro i condomini sono nuclei abitativi fondamentali”.

Il responsabile delle consulenze sarà il dott. Samuele Viganò che coordinerà il team di esperti di ANACI Lecco a supporto dello sportello. Indicativamente ogni consulenza avrà una durata di circa 30 minuti e saranno organizzate su prenotazione da effettuare attraverso il form messo a disposizione sul sito del Comune di Barzio oppure scrivendo all’indirizzo mail sportello.valsassina@anacilecco.it.