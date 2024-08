Calco ricorda Romano Perego: un parco intitolato al grande alpinista

L’amministrazione comunale sta portando avanti la procedura per l’intitolazione del parchetto davanti alle scuole

L’idea porta la firma del Cai Calco che vuole ricordare così il grande alpinista Romano Perego scomparso nel 2019

CALCO – Intitolare a Romano Perego, famoso alpinista calchese, il parco pubblico situato davanti alle scuole in via Italia, all’angolo di via Volta. La proposta, giunta dal Cai Calco, è stata accolta dalla Giunta guidata dal sindaco Stefano Motta che ha avviato la procedura per chiedere in Prefettura l’autorizzazione alla dedica speciale a un uomo che ha portato in alto il nome del piccolo paese brianzolo.

Allo stato attuale, il piccolo parchetto situato davanti alle scuole elementari e medie, non porta alcun nome. Da qui l’idea che potrebbe, nel giro di qualche mese, diventare realtà con la denominazione di Parco Romano Perego.

Nella delibera di Giunta, viene posto l’accento sull’alto profilo di Perego, Ragno di Lecco, scomparso nel 2019, definito un “uomo di grande spessore culturale e grande divulgatore della passione per la montagna, riconosciuto come uno dei più grandi alpinisti della sua generazione.

Di carattere taciturno e pacato, non a caso definito il Ragno silenzioso nel libro scritto da Giorgio Spreafico, ha fatto parte della schiera di alpinisti che, proprio da Lecco, sono partiti per compiere imprese importantissime in ogni angolo del mondo.

Nel 1961 viene chiamato a far parte della spedizione al McKinley guidata da Riccardo Cassin. I lecchesi realizzano un capolavoro salendo l’inviolato Sperone Sud della montagna più alta del Nord America. L’anno successivo fece parte della prima cordata italiana sull’Eiger.

Per l’intitolazione bisognerà chiedere anche una deroga al Ministero dell’Interno per ovviare al fatto che non siano ancora passati 10 anni dalla scomparsa di Perego.