Calolzio. Dopo il successo degli anni scorsi, torna il corso di autodifesa femminile

Sette lezioni di krav maga a partire da martedì 3 marzo

Cristina Valsecchi: “In primis si impara a prevenire, quindi a reagire in caso di pericolo”

CALOLZIOCORTE – “Oggi più che mai, soprattutto per una donna, è importante sapere come reagire, sia dal punto di vista psicologico che fisico, in caso di pericolo o minaccia. Dopo il successo degli scorsi anni, grazie alla disponibilità del Maestro Mirko Sanna e degli istruttori del Defendo Krav Maga, ho deciso di riproporre il corso di autodifesa femminile”.

L’assessore Cristina Valsecchi, ancora una volta, si è messa in campo per organizzare l’apprezzato appuntamento: “Come abbiamo avuto modo di vedere gli anni passati, il corso è particolarmente utile perché, in primis, si possono apprendere importanti accorgimenti su come riconoscere ed evitare situazioni di potenziale pericolo e, in seconda battuta, vengono fornite tecniche base per reagire in caso di bisogno”.

Il corso si terrà ancora all’oratorio della frazione Sala (“un ringraziamento va a don Luca Casali per la disponibilità”) sarà diviso in 7 lezioni che si svolgeranno il martedì dalle ore 20 alle 21.30 a partire dal prossimo 3 marzo. Le iscrizioni sono già aperte e i posti limitati (la precedenza è per le donne residenti a Calolziocorte) per consentire agli istruttori di lavorare bene durante le lezioni. Per informazioni e dare la propria adesione 0341.641480 oppure 0341.643820. Chiusura iscrizioni entro il 27 febbraio.