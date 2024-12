Calolzio. La mostra presepi della frazione di Sala compie 20 anni

“Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che, con passione e dedizione, hanno partecipato”

Anche quest’anno la mostra sarà visitabile dal 24 dicembre al 6 gennaio. Il 5 gennaio le premiazioni

CALOLZIOCORTE – Quest’anno ricorre un traguardo speciale per la Mostra Presepi organizzata dalla Parrocchia di Sala in collaborazione con il Gruppo Dimensione Cultura: l’iniziativa è infatti giunta al suo 20° anniversario. Vent’anni durante i quali i veri protagonisti non sono stati solo i presepi, ma anche le persone che hanno reso possibile questo meraviglioso evento.

“Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che, con passione e dedizione, hanno partecipato alla creazione dei presepi, arricchendo ogni edizione con la loro creatività e il loro impegno. Grazie agli artisti, agli artigiani, ai volontari e a tutti i membri della comunità che hanno contribuito a rendere la Mostra Presepi un punto di riferimento nel nostro paese. Grazie ai visitatori, che ogni anno hanno condiviso con noi la magia del Natale, apprezzando le opere e sostenendo l’iniziativa con la loro presenza e il loro affetto. Grazie agli sponsor e a tutti i partner che, con il loro sostegno, hanno permesso di far crescere la mostra anno dopo anno”.

“In questi 20 anni abbiamo visto crescere una tradizione che non solo celebra il Natale, ma anche lo spirito di comunità e collaborazione che ci unisce. Ogni presepe racconta una storia di devozione, talento e amore per le nostre radici culturali. Con profonda gratitudine, celebriamo insieme questo importante anniversario, rinnovando l’impegno a portare avanti questa tradizione negli anni a venire”.

La mostra sarà visitabile dal 24 dicembre al 6 gennaio secondo gli orari riportati di seguito. Domenica 5 gennaio 2025 alle ore 20.30 presso la vecchia chiesa di Sala si svolgeranno le premiazioni.