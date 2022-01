Oltre mille euro raccolti per Airc, premiato l’impegno della Pol. Monte Marenzo

Sabato 29 gennaio 2022 sono tornate le Arance della salute

L’Area Sociale guidata da Angelo Fontana da 36 anni è in campo per la ricerca e cura dei tumori

MONTE MARENZO – Quattro le iniziative messe in campo anche quest’anno dalla Polisportiva Monte Marenzo (area sociale) in favore di Airc in occasione, sabato scorso, della distribuzione su tutte le piazze italiane delle Arance della Salute che, nemmeno a dirlo, sono andate a ruba anche a Monte Marenzo presso il banchetto allestito nell’atrio del municipio di Monte Marenzo.

Venerdì pomeriggio, invece, si è svolta una consegna simbolica presso il cortile dell’ospedale Manzoni: un modo per dar valore alle strutture che sul territorio tutelano la salute nelle nostre comunità locali. Davanti al municipio di Monte Marenzo, invece, è stata premiata con un sacchetto di Arance della Salute l’associazione Auser Insieme Monte Marenzo APS, che ha sempre garantito con i propri volontari il trasporto sociale per persone anziane e disabili anche in tempo di covid.

La quarta e ultima iniziativa si è svolta nel pomeriggio di sabato, una iniziativa che guarda al futuro: presso la sua fattoria è stata premiata Elisa Carenini, la più giovane imprenditrice agricola di Monte Marenzo. Grazie al suo impegno oggi gestisce, oltre agli animali da cortile, maiali e capre, la Bionda e la Mora, le ultime due mucche da latte rimaste in paese. Nel 1961 secondo un sondaggio fatto in occasione di Telethon 2022 le mucche a Monte Marenzo erano 178.

Questa premiazione (come altri eventi) è stata accompagnata da un omaggio musicale del maestro Gabriele Bolis e degli strumentisti Gilberto Garghentini, Dario Bolis, Marcello Sesana, amici dell’area sociale della Pol. Monte Marenzo, di Angelo Fontana e amici della solidarietà. Il gruppo ha suonato canti popolari tra cui, per l’occasione speciale, il brano “Solo Grazie”.

“L’iniziativa Airc è da sempre un momento di grande partecipazione collettiva e il suo

successo è dovuto alla generosità di tanti cittadini di Monte Marenzo, nonché da persone che arrivano dai paesi limitrofi – ha detto Angelo Fontana -. La somma raccolta in favore dell’Airc è stata di 1.050 euro“.