Colle Brianza. Frana strada per Giovenzana, a breve la prima fase di interventi

COLLE BRIANZA – A seguito dello smottamento su un tratto di via Europa, avvenuto domenica 8 settembre dopo copiose e insistenti piogge, nella mattinata di martedì 17 settembre l’Amministrazione Comunale, con la proprietà dei terreni e il tecnico, ha effettuato il sopralluogo, già programmato nei giorni successivi allo smottamento, per definire modi e tempi di intervento al fine di mettere in sicurezza l’area.

“Per avere contezza della situazione, con il geologo incaricato dalla proprietà si è convenuta una prima fase di interventi che partirà a breve con la ricognizione di tutta l’area oggetto di scivolamento del terreno, previa rimozione della vegetazione e di tutto il materiale precario – ha spiegato la sindaca Tiziana Galbusera -. La pulizia riguarderà tutto il fronte con la posa di un telo per salvaguardare dalle piogge il terreno smosso. Al piede del muretto di contenimento, verranno posati dei ripari per contrastare eventuali fenomeni di ulteriore smottamento che potrebbero verificarsi nel corso del tempo, necessario per la definizione del progetto di messa in sicurezza”.

Tutta l’area dello smottamento verrà successivamente interessata da un intervento di rafforzamento corticale basato sulla posa di una rete in acciaio di tipo “Maccaferri” e un reticolo di funi di acciaio fissati al terreno/roccia mediante opportuna chiodatura con barre d’acciaio. Prima della stesa delle reti e delle funi verrà posato un telo antierosivo in juta. A fine intervento, si metteranno a dimora nell’area in frana talee di piante stabilizzanti. I costi saranno a carico della proprietà dell’area.