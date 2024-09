Maltempo. Più di 30 interventi in provincia per i Vigili del Fuoco

La zona più colpita è quella del meratese

Ancora in corso gli interventi dei pompieri impegnati su più fronti

AGGIORNAMENTI

ORE 19:25 – Sottocontrollo al momento il torrente Gerenzone nel rione di Laorca che in queste ore ha incrementato notevolmente la sua portata.

ORE 19:21 – Salgono a oltre 50 gli interventi in provincia da parte dei Vigli del Fuoco di Lecco, tutt’ora impegnati su più fronti.

ORE 19:20 – La situazione nel meratese è sempre più critica. Torrente Molgora al limite anche nelle località Pianezzo e Molino Cattaneo.

ORE 19:15 – Sotto osservazione anche la zona di Oggiono con il torrente Gandaloglio al limite.

ORE 19:00 – Si segnala la pericolosità della percorrenza della strada che sale verso la località Giovenzana da Colle Brianza con la carraggiata inondata dall’acqua

ORE 18:45 – E’ esondati il torrente Olgiate e Merate. Sul posto la Protezione Civile per monitorare la situazione.

LECCO – Sono più di 30 gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco del comando di Lecco nella giornata di oggi, domenica, con il meratese che risulta essere la zona più colpita. Attenzione anche per chi sta viaggiando lungo la SS36Rac (nuova Lecco – Ballabio), risulta allagata l’ultima galleria che porta alla rampa di accesso alla SS36 per chi procede verso Milano e, viceversa, conduce verso la Valsassia e l’ospedale di Lecco.

Il maltempo, che imperversa da questa mattina, sta mettendo a dura prova alcune zone della provincia, con i maggiori disagi che si sono verificati nei punti più critici e vulnerabili del territorio.

Diverse le cantine e i garage che si sono allagati per le intense piogge cadute in queste ore con i Vigli del Fuoco impegnati su più fronti e con gli interventi che sono tuttora (18:36) in corso.

Il maltempo, che persiste, potrebbe richiedere ulteriori interventi nelle prossime ore, con aggiornamenti attesi man mano che la situazione evolve.