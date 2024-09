Anas non conferma la riapertura della Nuova Lecco Ballabio per lunedì

La decisione presa da Anas al termine della riunione di coordinamento per le emergenze convocata in serata dalla Prefettura di Lecco

BALLABIO – A seguito della riunione di coordinamento per le emergenze convocata in serata dalla Prefettura di Lecco, i tecnici Anas hanno comunicato che, al momento, non è possibile confermare la riapertura dalla nuova Lecco – Ballabio, SS36 Racc, per la giornata di domani. La chiusura, attualmente in vigore in entrambi i sensi di marcia, potrebbe dunque protrarsi.

La comunicazione è stata da poco diramata dal sindaco di Ballabio Giovanni Bruno Bussola.

Nel caso di proroga della chiusura totale verrà applicato il consueto Protocollo d’Intesa che prevederà il divieto totale per i mezzi pesanti (sopra le 7,5 tonnellate) tra le ore 7 e le ore 9 e il senso unico alternato con movieri dalle 9 alle 21.

La chiusura è stata disposta a seguito delle forti piogge che hanno imperversato sul lecchese e che lungo la Nuova Lecco – Ballabio hanno portato al riversamento di fango e detriti sulla carreggiata in prossimità del cantiere posto in zona Passo del Lupo.