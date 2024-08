L’arcivescovo Delpini alla Madonna del Bosco per celebrare due anniversari

Domenica verranno celebrati il 70esimo dell’incoronazione della Madonna del Bosco e della morte del cardinale Schuster

Alle 16 la messa presieduta da monsignor Mario Delpini, arcivescovo di Milano

IMBERSAGO – Due anniversari importanti, il 70esimo dell’incoronazione della Madonna del Bosco e della morte del Beato Cardinal Schuster, celebrati insieme per fare memoria e riscoprire le radici della propria fede. E’ tutto pronto al Santuario della Madonna del Bosco per la serie di appuntamenti religiosi predisposti dal rettore, don Giulio Binaghi, in occasione di queste due importanti ricorrenze.

Il momento clou sarà domenica con la celebrazione della Messa presieduta dall’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini. L’accoglienza è prevista per le 15.30, poi alle 16 verrà celebrata la liturgia al cui termine è prevista la visita alla Camera del Cardinale, dove sono custoditi anche gli ex voto portati alla Madonna del Bosco in segno di ringraziamento per una grazia ricevuta.

Monsignor Delpini ricorderà come domenica 29 agosto 1954 l’allora Patriarca di Venezia Cardinale Angelo Giuseppe Roncalli, delegato dall’Arcivescovo di Milano Cardinale Ildefonso Schuster, incoronava la statua della Madonna del Bosco, alla presenza delle autorità civili e religiose della zona e di grande concorso di popolo.

Alla cerimonia avrebbe dovuto partecipare lo stesso Schuster che non potè però intervenire per la sopraggiunta malattia che lo portò alla morte il giorno seguente l’Incoronazione, il 30 agosto, nel seminario di Venegono Inferiore.

Da qui la correlazione tra i due avvenimenti, a cui il Santuario della Madonna del Bosco ha dedicato anche una mostra, inaugurata domenica 11 agosto e aperta ai pellegrini fino al 29 settembre. Prezioso il materiale esposto nel salone della Casa del Pellegrino, con molte testimonianze e ricordi della figura di Schuster, custoditi negli archivi del Santuario.

All’importante appuntamento religioso di domenica pomeriggio sono invitati a partecipare in particolar modo coloro che erano presenti all’incoronazione della Madonna del Bosco nel 1954 e chi ha ricevuto la Cresima dal cardinale Schuster.