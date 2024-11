Al via le iniziative di Lecco Magico Natale 2024

Oggi pomeriggio l’inaugurazione della Pista di Pattinaggio XXL

Domani l’accensione delle luci e il Villaggio di San Nicolò

LECCO – Torna in città Lecco Magico Natale, il calendario di eventi che il Comune di Lecco propone per le festività natalizie 2024, in sinergia con numerose realtà del territorio, proponendo diversi appuntamenti già a partire dai prossimi giorni.

In particolare, questo venerdì 22 novembre alle 16 in piazza Garibaldi, sarà inaugurata la pista di pattinaggio XXL, che resterà allestita fino al 26 gennaio, mentre da sabato, e per tutti i giorni dalle 17 alle 23.30, si accenderanno le Luci su Lecco in piazza Cermenati e XX Settembre, le ormai tradizionali proiezioni promosse da Amici di Lecco e Confcommercio Lecco con il contributo del Comune di Lecco.

A seguire, sempre a partire da questo fine settimana (sabato 23 novembre), tornerà in centro il Villaggio di San Nicolò, con i tradizionali mercatini natalizi che si snoderanno tra Lungolario Isonzo e piazza Cermenati. I mercatini saranno in attività dalle 8 alle 19.30 il sabato e la domenica per gli ultimi due weekend di novembre, da dicembre saranno aperti anche il venerdì e nei giorni festivi. Inoltre, saranno sempre aperti dal 22 al 29 dicembre (eccetto il giorno di Natale), per poi riaprire sabato 4, domenica 5 e lunedì 6 gennaio. L’ultimo fine settimana di apertura sarà quello di sabato 11 e domenica 12 gennaio.

Con il Villaggio di San Nicolò, nei pressi del Monumento ai Caduti, arriverà a Lecco la “Brucoslitta di Babbo Natale”, un mini ottovolante che sarà in funzione dalle 15:30 alle 19 nei giorni feriali e dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 19:30 la domenica e nei giorni festivi, salvo meteo avverso.

Il mese di novembre si chiuderà con una doppia inaugurazione: sabato 30 alle 17.30 sarà inaugurata a Palazzo delle Paure la tradizionale Mostra di Presepi, giunta alle XIII edizione e visitabile dal 1° dicembre in Torre Viscontea, e alle 18.30 in piazza Mazzini si accenderà l’Albero di Natale, allestito da Ltm con il contributo del Comune di Lecco.

“Si aprono settimane importanti per la recettività turistica della città – ha commentato Giovanni Cattaneo, assessore all’Attrattività territoriale -, vogliamo dare spazio alle associazioni che promuovono momenti di festa per incuriosire e far scoprire tanti angoli della nostra città: in queste settimane invernali abbiamo l’occasione per raccontare al meglio le nostre tradizioni, le nostre canzoni, lo spirito dei nostri rioni. Apriamo in questo fine settimana con il Villaggio di San Nicolò e proseguiremo nel mese di dicembre con un calendario ricco di proposte per tutte le età”.

“Partono già nel mese di novembre le tante iniziative culturali proposte nella nostra città, per i cittadini e per i visitatori, in occasione della festività natalizie 2024 – ha aggiunto Simona Piazza, assessore alla Cultura – Tra queste troviamo l’inaugurazione dell’attesissima mostra dei presepi, che quest’anno torna nel cuore di Lecco, in Torre Viscontea, e che si accompagna all’accensione del tradizionale albero di Natale in piazza Mazzini. Un incipit che offre un assaggio dei numerosi eventi riservati a grandi e piccini, che la città offrirà a lecchesi e turisti durante queste feste, tra concerti, letture, iniziative culturali e visite guidate nei nostri poli museali”.

Gli appuntamenti di Lecco Magico Natale proseguono a dicembre e a gennaio. Maggiori informazioni sul sito leccotourism.it.