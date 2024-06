Al via Shopping di Sera, negozi aperti in centro città al giovedì

Da questa sera e ogni giovedì fino a fine luglio torna l’iniziativa targata Confcommercio Lecco

Una quarantina le attività aderenti: “Appuntamento tradizionale per negozi e clienti”

LECCO – Sei giovedì di negozi aperti a Lecco a partire da questa sera, 20 giugno. Anche nel 2024 l’estate in città sarà all’insegna di Shopping di Sera. La 23^ edizione dell’iniziativa al via questa sera proseguirà fino al 25 luglio, una quarantina i negozi del centro città che hanno deciso di aderire e sostenere l’edizione 2024.

“Un appuntamento oramai storico – ha commentato il direttore di Confcommercio Lecco Alberto Riva – che fa parte della tradizione sia per i commercianti ma anche per i clienti e che punta a rendere Lecco una città sempre più viva e attrattiva, sia per i residenti che per i numerosi turisti. Anche quest’anno il numero di attività che hanno risposto positivamente alla proposta è congruo, le ringraziamo per il supporto. Confidiamo nel bel tempo e che l’iniziativa possa avere il successo che merita”.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina dedicata presente sul sito di Confcommercio Lecco: https://confcommerciolecco.it/shoppingdiseralecco.

I negozi che partecipano all’iniziativa

AL QUATTRO – PIAZZA CERMENATI, 4 – BAR E RISTORANTE

ALANRED – VIA ROMA, 69 – ABBIGLIAMENTO

BLU CUBIC – VIA F.LLI CAIROLI, 11/B – ACCESSORI

CAFFE’ COMMERCIO – P.ZZA XX SETTEMBRE, 8 – BAR E RISTORANTE

CAFFE’ & CAFFE’ – VIA ROMA, 83 – BAR E RISTORANTE

CAFFE’ UNIONE – PIAZZA GARIBALDI, 1 – BAR E RISTORANTE

CAPPA E TUBA – VIA ANGHILERI, 1 – ABBIGLIAMENTO

CASTELLETTI – P.ZZA XX SETTEMBRE, 18 – CALZATURE

CLAMARS BISBINO – VIA F.LLI CAIROLI, 43 – CALZATURE

CLASS STYLE – VIA F.LLI CAIROLI, 11/A – ABBIGLIAMENTO E CALZATURE

COMPLICI – VIA CAVOUR, 15 – ABBIGLIAMENTO

D & P – VIA CAVOUR, 22 – ABBIGLIAMENTO

DAL 1925 GELATI TOLDO – VIA CAVOUR, 41 – GELATERIA

DANIEL & MAYER – VIA CAVOUR, 37 – ABBIGLIAMENTO

DEICHMANN – VIA ROMA, 60 – CALZATURE

DETTAGLI DI CAPOGIRO – VIA ROMA, 11/13 – ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI

FALCONERI – VIA ROMA, 23 – ABBIGLIAMENTO

H&M – VIA ROMA, 55 – ABBIGLIAMENTO

IL MOSCARDINO INNAMORATO Ristorante e scuola di cucina – VIA F.LLI CAIROLI, 15/C – RISTORANTE

KAMMI – VIA F.LLI CAIROLI, 9 – CALZATURE

LA LIBRERIA VOLANTE – VIA BOVARA, 30/34 – LIBRERIA

LARIO E-BIKE – VIA CIMABUE, 24/26 – VENDITA E NOLEGGIO BICICLETTE

LEGAMI – VIA ROMA, 41 – OGGETTISTICA

MANDELLI & MANDELLI – VIA CATTANEO, 60 – ABBIGLIAMENTO

MARELLA – VIA F.LLI CAIROLI, 37 – ABBIGLIAMENTO

OVERDOSE – VIA CAVOUR, 84 – ABBIGLIAMENTO

PLAZA CAFE’ – PIAZZA CERMENATI, 14/17 – BAR E RISTORANTE

PULL LOVE FIRENZE – VIA ROMA, 3 – ABBIGLIAMENTO

RESET – P.ZZA CERMENATI, 1/3 – ABBIGLIAMENTO E CALZATURE

RISTORANTE FRIGERIO – P.ZZA XX SETTEMBRE, 54 – BAR E RISTORANTE

SHAPE – VIA BOVARA, 5 – ABBIGLIAMENTO

SISLEY – VIA CAVOUR, 20 – ABBIGLIAMENTO

TEZENIS – VIA ROMA, 10 – ABBIGLIAMENTO

YAMAHA MUSIC SCHOOL Nuova scuola musicale Todeschini – VIA CAVOUR, 90 – SCUOLA DI MUSICA

YOGURT & CO – VIA ROMA, 80 – YOGURTERIA