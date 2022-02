Riconoscenza alla solidarietà e al sacrificio degli Alpini. Parere favorevole della Commissione di Regione

La legge regionale 19/2020: uno strumento per promuovere le attività delle Penne Nere e diffonderne i valori

LECCO – La Commissione Affari Istituzionali dice sì agli Alpini. Nella seduta di oggi la Commissione presieduta da Alessandra Cappellari (Lega) ha espresso infatti parere favorevole alle regole attuative emanate dalla Giunta regionale per l’applicazione della legge regionale 19/2020 sulla “Riconoscenza alla solidarietà e al sacrificio degli Alpini”.

La legge promuove la diffusione dei valori storici, sociali e culturali delle Penne nere e le iniziative da loro realizzate per le generazioni più giovani ed in età scolastica, per esempio di contrasto al bullismo o con carattere educativo. In particolare, ogni anno l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale lancerà un concorso rivolto alle scuole di ogni ordine e grado, mettendo a disposizione una borsa di studio e un viaggio di istruzione nei luoghi interessati da eventi legati alla storia degli Alpini.

Il 2 aprile sarà fissata una ricorrenza

La legge istituisce, inoltre, la “Giornata regionale della riconoscenza per la solidarietà e il sacrificio degli Alpini” individuata ogni anno nel 2 aprile, data scelta perché simbolica dell’intervento messo in campo dagli Alpini in piena emergenza coronavirus, con l’inaugurazione dell’ospedale da campo realizzato a Bergamo.

“Siamo tutti alpini -ha dichiarato il relatore del provvedimento in Commissione Floriano Massardi (Lega), lui stesso alpino e relatore in Consiglio della legge regionale 19/2020-. Perché alpini e lombardi hanno gli stessi valori: impegno, tenacia e tanto volontariato. Lo affermo con forza perché qui, nelle nostre terre, lo spirito di solidarietà, comunque altissimo su tutto il territorio nazionale, è ancora più marcato che nel resto d’Italia. La loro presenza c’è sempre dove è richiesta: per interventi di emergenza, ma anche importanti e strategiche attività di prevenzione. L’impegno delle Penne Nere a fianco della Protezione civile ha consentito di costruire un sistema che rappresenta una garanzia per tutti i cittadini. E lo abbiamo visto soprattutto durante questi terribili due anni di pandemia. Gli alpini sono un caposaldo della sicurezza sul territorio e, per questo, li ringrazio per l’impegno e il tempo che, ogni giorno, donano per la crescita della comunità”.

Da Regione 100 mila euro in tre anni

L’obiettivo della legge regionale 19/2020 “Riconoscenza alla solidarietà e al sacrificio degli Alpini” è quello di promuovere le attività degli alpini e diffonderne i valori. Per questo la legge stanzia 100mila euro l’anno per tre anni per predisporre un programma di azioni, in collaborazione con le sedi territoriali dell’ANA (Associazione Nazionale Alpini) della Lombardia. La Giunta regionale, con deliberazione n. XI/5880 del 24.01.2022, ha deciso di finanziare con ulteriori 30mila euro le attività dell’ANA per aumentare il numero dei campi scuola, un progetto ideato e organizzato con l’intento di coinvolgere i giovani in una esperienza divertente, ma allo stesso tempo educativa e che possa diffondere la cultura e i valori del volontariato e della Protezione Civile.

La Commissione, con voto unanime, ha inserito nel parere la richiesta alla Giunta di aumentare le risorse per i campi scuola con il prossimo Bilancio e ha chiesto di poter ricevere l’elenco delle iniziative promosse dall’ANA nel 2021.