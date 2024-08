Anteas Lecco: le attività del mese di settembre a favore degli anziani del territorio

Tante le attività proposte sono eterogenee

“Anteas Lecco vuole coinvolgere persone con varie necessità e in condizioni fisiche diverse”

LECCO – Proseguono le attività di Anteas Lecco a favore degli anziani del territorio. Le attività proposte per il mese di settembre sono eterogenee, come ricorda il presidente Nino Bevacqua: “Negli ultimi tempi Anteas Lecco ha aumentato il numero di proposte con l’obiettivo di coinvolgere persone con varie necessità e in condizioni fisiche diverse”.

Il mese di settembre, ricco di appuntamenti, comincerà con il primo dei gruppi di cammino. Il progetto, in collaborazione con Ats Brianza, riprende dal 4 settembre ogni settimana con l’obiettivo di promuovere l’attività fisica e migliorare la salute delle persone attraverso camminate collettive di circa 90 minuti a Lecco e zone limitrofe.

Accanto ai gruppi di cammino, Anteas propone una nuova iniziativa, nell’ambito del Patto di solidarietà “Lungo le sponde del Gerenzone“: un corso di ginnastica dolce in collaborazione con la casa di quartiere LaorcaLab. Il corso, che inizia il 20 settembre, è tenuto da esperti di scienze motorie e si svolge gratuitamente il venerdì pomeriggio, dalle ore 14.30 alle ore 15.30, con cadenza settimanale e sono previste 10 lezioni.

In un mondo sempre più digitalizzato, Anteas Lecco, nell’ambito del Progetto Comunit@ Digitale, promuove due incontri di prossimità sul territorio rivolti agli anziani per migliorare l’utilizzo dello smartphone. I due incontri di formazione, con parte teorica ed esercitazioni pratiche, si svolgeranno presso il Centro Sociale Culturale Barycentro in collaborazione con il comune di Costamasnaga. Il 19 settembre si approfondiranno le impostazioni generali e le APP di uso comune, mentre il 26 settembre si affronteranno i servizi digitali di sanità, INPS, pubblica amministrazione e banche.

Anche la cultura e lo “stare insieme” hanno la loro parte e per questo Anteas Lecco, in collaborazione con Caritas e Comunità Pastorale Madonna del Rosario, anima lo “Spazio di socialità anziani” presso la Casa della Carità. Musica, viaggi, architettura cittadina, socialità.

Gli incontri di settembre cominciano il 4 con la proiezione della 7^ sinfonia di Beethoven diretta e raccontata da Ezio Bosso. L’11 settembre, invece, si parla di Bangladesh con padre Gianpaolo Gualzetti, missionario del PIME, mentre il 18 è il giorno della “salita al campanile” con visita guidata dalla cima del Matitone di Lecco. Il programma di settembre si chiude il 25 con “Allena la mente”, giochi in compagnia e filmati sui rioni di Lecco.

“Benessere fisico e benessere mentale sono due facce della stessa medaglia, per questo motivo Anteas offre, a partire da settembre, attività che consentano di lavorare in entrambe le direzioni per favorire l’invecchiamento attivo di chi vive nei nostri territori” conclude così Nino Bevacqua.

Informazioni più dettagliate sulle attività di settembre e i moduli per l’iscrizione sono disponibili su questo sito