Asst Lecco: al Politecnico un convegno sulla patologia gastroenterologica

“La gestione multidisciplinare dei pazienti è ormai essenziale per garantire l’efficacia e la sicurezza delle azioni medico-chirurgiche. Anche in molte patologie del tratto digerente, l’approccio integrato consente di definire con maggiore precisione il percorso terapeutico. Il corso si concentra su temi legati alle scelte gestionali complesse e su percorsi innovativi, in cui gastroenterologi, chirurghi, radiologi, oncologi e anatomo-patologi collaborano per assicurare il miglior trattamento possibile ai pazienti” spiegano i relatori.