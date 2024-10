C – Energy: parte il contest per gli studenti di Lecco e Szombathely

Un progetto che unisce giovani e città in un dialogo sulle politiche energetiche e le sfide ambientali

Attraverso la realizzazione di contenuti multimediali per i social media, gli studenti avranno l’opportunità di contribuire in modo attivo a un dibattito fondamentale per il futuro del pianeta

LECCO – Sono ufficialmente partite le attività del progetto “C-Energy – Customized Energy: Energy Policies in a Changing World“, un’iniziativa ambiziosa finanziata attraverso il bando europeo Cerv 2023.

Questo progetto si propone di stimolare un dialogo costruttivo sulle politiche energetiche e le sfide del cambiamento climatico, valorizzando le relazioni tra le città gemellate di Lecco e Szombathely. Un aspetto innovativo di C-Energy è il suo impegno a coinvolgere attivamente le nuove generazioni, promuovendo un approccio inclusivo e partecipativo alle questioni energetiche.

Attraverso workshop, seminari e attività pratiche, il progetto mira a formare leader consapevoli e responsabili, capaci di affrontare le sfide energetiche del futuro in un contesto globale in continua evoluzione.

Si è svolta la presentazione del contest rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Lecco e Szombathely, collegati online. L’iniziativa, promossa dal Comune di Lecco in collaborazione con il Comitato Gemellaggi e con la partecipazione della municipalità gemellata di Szombathely, rientra nell’ambito del progetto.

I ragazzi avranno l’opportunità di esplorare temi di grande attualità e rilevanza sociale, quali la mobilità sostenibile, il fast fashion e le soluzioni per mitigare il suo impatto ambientale, le abitazioni ecologiche, il riutilizzo e il riciclo, e la protezione del clima.

Attraverso la creazione di contenuti multimediali per i social media, gli studenti potranno non solo esprimere le proprie idee, ma anche contribuire attivamente a un dibattito cruciale per il futuro del pianeta. Le proposte saranno valutate da una giuria composta da rappresentanti di Lecco e Szombathely, che avrà il compito di premiare le idee più innovative e significative.

Infine, questo contest rappresenta un’importante occasione di crescita e sensibilizzazione per le nuove generazioni, incoraggiandole a diventare protagoniste del cambiamento verso un futuro più sostenibile.