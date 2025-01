Cimitero Monumentale, via libera alla gara per affidare i lavori di messa in sicurezza

Si interverrà sull’ala est del cimitero, chiusa da quasi un anno per infiltrazioni di umidità

Il quadro economico dei lavori è di 600 mila euro

LECCO – Verrà presto indetta la gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza dell’Ala Est del Cimitero Monumentale, chiusa dallo scorso marzo a causa di importanti problemi di umidità. Le infiltrazioni negli anni hanno causato un evidente degrado di tombe e cappelle, ma non solo: la presenza di acque meteoriche che non riescono a confluire in modo corretto ha ‘corroso’ i sostegni al solaio rendendo il sito a rischio crollo e cedimenti.

Il via libera all’indizione della gara segue il parere favorevole al progetto rilasciato dalla Soprintendenza (il cimitero è bene vincolato, ndr) lo scorso 4 novembre: l’ente si era espresso con alcune prescrizioni, recepite dal progettista che aveva trasmesso il progetto esecutivo poi validato dal Comune a inizio dicembre. 600 mila euro il quadro economico dell’intervento che riguarderà la sicurezza statica delle solette del braccio destro e la bonifica delle reti di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche presso il cunicolo retrostante, posto sotto il marciapiede di Viale Turati.

La gara d’appalto, si legge nella determina, avverrà “mediante procedura negoziata, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici (trattandosi di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro)”.

L’intervento di manutenzione prevede diverse fasi: si partirà dal cunicolo dove sono previste la posa e l’allacciamento di nuove tubazioni, quindi verranno sigillati i varchi che immettono le acque piovane all’interno, infine saranno realizzati dei collegamenti esterni per garantire (e mantenere) il ricambio d’aria all’interno del cunicolo. Il cronoprogramma complessivo stimato è di 5 mesi.