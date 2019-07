Container per il Liceo Manzoni, presto l’appalto. l’installazione ad autunno

Causa lavori, il liceo classico dovrà lasciare la sede di via Ghislanzoni

Il Comune acquisterà i prefabbricati, il trasferimento durante le vacanze di Natale

LECCO – Al loro rientro dalle fiere estive, gli studenti del Liceo Manzoni potranno tornare nelle proprie aule ma non sarà lo stesso al ritorno dalle vacanze di Natale: con la fine dell’anno dovrebbero infatti entrare nel vivo i lavori di messa in sicurezza all’edificio scolastico di via Ghislanzoni e le lezioni saranno trasferite.

Entro fine anno dovranno infatti essere pronti i pre fabbricati che ospiteranno l’attività didattica del liceo, container che saranno posizionati negli spazi esterni degli istituti Bertacchi e ex Bovara.

“Nei prossimi giorni sarà pubblicata la gara per l’acquisto e la posa dei moduli – spiega il sindaco Virginio Brivio – a settembre contiamo nell’assegnazione dell’appalto e in autunno l’installazione”.

Nessuna marcia indietro di Comune e Provincia sulla soluzione trovata, ma la disposizione dei container dovrà essere ben studiata per soddisfare i requisiti di sicurezza e convivenza con gli altri due istituti scolastici.

A fine giugno, in un incontro con i referenti delle scuole, l’amministrazione comunale aveva presentato una bozza di progetto che dovrà essere definita. “Il progetto è quasi concluso – fa sapere il primo cittadino – presto ci confronteremo con le scuole interessate”

Da parte loro i presidi del Liceo Manzoni, Giovanni Rossi, e del Bertacchi, Raimondo Antonazzo, fanno sapere di essere in attesa della convocazione dell’incontro da parte del Comune.

I prefabbricati, come già fatto sapere dall’amministrazione comunale, resteranno in dotazione al Comune anche dopo i lavori al Liceo Manzoni e potranno essere usati per altre scuole in caso di lavori urgenti e indifferibili.