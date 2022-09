Covid, i dati del 18 settembre: 7 nuovi casi nel Lecchese, + 284 in Lombardia

LECCO – Covid: 7 nuovi contagiati nel Lecchese, 284 in Lombardia e 12.082 in Italia. Sono i numeri di oggi, domenica 18 settembre, sul fronte dell’andamento dell’epidemia da Coronavirus in base ai dati forniti dal Ministero.

In Lombardia i nuovi casi positivi sono 284 (ieri 2.868); i tamponi processati 7.399 con il tasso di positività al 3,8%; i decessi 6. I ricoverati in terapia intensiva sono 12, quelli in reparti ordinari sono 464.

Quanto ai casi per provincia:

Bergamo: 30

Brescia: 30

Como: 19

Cremona: 14

Lecco: 7

Lodi: 10

Mantova: 7

Milano: 64

Monza e Brianza: 31

Pavia: 6

Sondrio: 25

Varese: 30