Il concorso di progettazione del nuovo lungolago di Lecco

Selezionati i cinque progetti finalisti. Si passa alla Fase 2

LECCO – Il lungolago del futuro è già disegnato, ora dovrà essere scelto: il concorso di progettazione del nuovo ‘waterfront’ di Lecco ha concluso la sua prima fase con la selezione dei cinque progetti finalisti.

Tra questi ci sarà la proposta progettuale vincente che trasformerà il lungolago cittadino.

Le cinque idee selezionate (sulle 19) hanno superato il giudizio commissione composta dagli architetti Andreas Otto Kipar nominato dal Comune Davide Cereda dirigente comunale, Luca Molinari nominato dall’Ordine degli Architetti, Virginia Tentori nominata dalla Confcommercio e dall’ing. Arturo Luca Montanelli nominato dal Politecnico. A loro si aggiungono i membri supplenti l’arch. Lorenzo Noè nominato dall’Ordine degli architetti e l’ing. Narghes Doust nominata dal Politecnico.

Sulle 19 proposte si è espresso anche il voto ‘popolare’ dei cittadini che hanno visionato la mostra in municipio. Il loro contributo decreterà il vincitore del premio (3 mila euro) messo in palio dalla Confcommercio. Presto dovrebbe essere reso noto.

La Fase 2

Nello specifico accedono alla seconda fase le proposte numero 5,6,7,11,12.

Gli autori dovranno ora presentare un elaborato più specifico, un progetto di fattibilità tecnica ed economica per la riqualificazione del lungolago lecchese che sarà valutato per qualità e innovazione, l’inserimento nel contesto urbano, la valorizzazione del paesaggio e la sua fattibilità tecnica economica.

Entro maggio i cinque finalisti avranno tempo per inviare il materiale che sarà valutato dalla commissione.

A luglio sarà ufficializzato il vincitore a cui il Comune di Lecco, si legge nel bando, affiderà “previo reperimento delle risorse economiche, entro 5 anni con procedura negoziata senza bando, le fasi successive della progettazione (definitiva, esecutiva), la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione”.

In attesa del verdetto conosciamo, attraverso le immagini dei rendering in mostra, le proposte in gara.

PROPOSTA 5

PROPOSTA 6



PROPOSTA 7

PROPOSTA 11

PROPOSTA 12