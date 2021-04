Dalle 14 di venerdì iniziano le vaccinazioni anche al PalaTaurus

Il palazzetto di Lecco sarà uno dei 76 Hub per la vaccinazione massiva

LECCO – L’apertura era stata annunciata per la seconda metà di questa settimana e di fatto domani, venerdì, inizieranno le vaccinazioni agli anziani al Palataurus di Lecco. Le prime somministrazioni, destinate agli over 80, dovrebbero cominciare nel pomeriggio alle 14.

La struttura è già stata allestita nei giorni scorsi e dovrebbe ospitare complessivamente dieci linee vaccinali.

Un’apertura resa possibile anche grazie al contributo della associazioni delle imprese (Api, Confartigianato, Confcommercio e Confindustria) che hanno accolto l’invito alla raccolta fondi lanciata dal Comune di Lecco e da Fondazione Comuntaria per il Lecchese per ‘coprire’ i 45 mila euro di costi necessari agli allestimenti che Regione Lombardia non ha garantito, nella location extraospedaliera, per la fase di vaccinazione agli ultraottantenni.

Il Palataurus, nei prossimi giorni, sarà quindi una struttura aggiuntiva agli ospedali e ai centri vaccinali aperti sul territorio, per concludere rapidamente la campagna vaccinale per gli ultraottantenni.

Dal 12 aprile, lo stesso palazzetto diventerà uno dei 76 “Hub” lombardi per la Fase2, quella della vaccinazione massiva alla popolazione e il centro di riferimento per la provincia di Lecco. Resteranno attivi sul territorio il punto vaccinale di Barzio alla Comunità Montana, quello di Cernusco alla TecnoProbe e quello di LarioFiere a Erba.

I primi a vaccinarsi, a partire dal 12 aprile, saranno gli anziani tra i 75 e i 79 anni. Le prenotazioni saranno possibili già da venerdì.