“Insieme contro il bullismo”: la risposta del Badoni dopo l’aggressione fuori da scuola

Mercoledì 27 marzo l’incontro con lo psicologo Matteo Lancini

L’appello contro il bullismo condiviso dai quattro rappresentanti d’istituto

LECCO – “Insieme contro il bullismo e il cyberbullismo”: è il titolo dell’incontro in programma il 27 marzo alle 9 al teatro Cenacolo francescano che vedrà come relatore Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta esperto del mondo adolescenziale e di tematiche importanti come il bullismo, chiamato ad affrontare il tema e rispondere alle domande degli studenti presenti.

L’iniziativa, promossa dall’istituto Badoni insieme alla rete di scopo provinciale per la prevenzione e il contrasto al bullismo e cyberbullismo, trae origine dalla grave aggressione, con coinvolti due studenti estranei all’istituto, avvenuta all’inizio di marzo fuori dall’Istituto Badoni: i quattro rappresentanti d’istituto, Lorenzo Frigerio, Andrea Frigerio, Edoardo Bernini e Malick Dia Ndiaye si sono infatti uniti in un appello importante per sensibilizzare tutta la comunità scolastica sul problema del bullismo. In un incontro, hanno sollevato il tema con passione e determinazione, evidenziando la necessità di affrontare questo fenomeno diffuso nelle scuole.

“È arrivato il momento di agire contro il bullismo”, ha dichiarato Lorenzo Frigerio, portavoce degli studenti. “Ogni giorno, troppi ragazzi subiscono violenza verbale e fisica, e non possiamo più ignorare questa realtà.” I suoi sentimenti sono stati condivisi da Edoardo Bernini, che ha sottolineato l’importanza di creare un ambiente scolastico sicuro e inclusivo per tutti gli studenti.

“Il bullismo non è solo un problema degli studenti, ma coinvolge l’intera comunità scolastica”, ha aggiunto Andrea Frigerio. “Dobbiamo lavorare insieme, insegnanti, genitori e studenti, per combattere questo fenomeno e creare una cultura del rispetto e dell’empatia”.

Infine, Malick Dia Ndiaye ha concluso con un appello all’azione: “Non possiamo rimanere in silenzio di fronte al bullismo. Dobbiamo essere coraggiosi e parlare quando vediamo comportamenti scorretti. Solo così possiamo cambiare la mentalità e creare un ambiente scolastico più sicuro e accogliente per tutti”.

L’appello dei rappresentanti d’istituto dell’Istituto Badoni rappresenta un passo importante nella lotta contro il bullismo. È ora che la comunità scolastica ed educativa si unisca per affrontare questo problema con determinazione, garantendo che ogni studente possa sentirsi al sicuro e rispettato nella propria scuola.

Sarà possibile seguire l’incontro anche tramite il canale youtube d’istituto.