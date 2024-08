Lario Reti Holding: successo per l’open day alla sorgente Meria

All’appuntamento hanno partecipato circa 40 persone

MANDELLO DEL LARIO – Grande successo all’open day organizzato da Lario Reti Holding alla sorgente Meria a Mandello del Lario, che ha visto la partecipazione di circa 40 persone, arrivando così al tutto esaurito in pochi giorni.

Si tratta del secondo open day organizzato nel 2024, dopo quello di marzo tenutosi presso il depuratore di Lecco, con una partecipazione di circa 400 visitatori. La giornata è iniziata con una passeggiata di circa 30 minuti verso la sorgente, raggiungibile solo a piedi tramite un sentiero boschivo, ed è proseguita poi con la visita guidata vera e propria alla scoperta della sorgente Meria, punta di diamante del Servizio Idrico Integrato della provincia di Lecco.

“Queste iniziative sono molto importanti per far conoscere cosa sta dietro al servizio idrico in termini di impianti e gestione degli stessi – afferma Riccardo Fasoli, Sindaco di Mandello del Lario –. La sorgente Meria è cruciale per il sistema idrico di Mandello, permette di canalizzare le acque di buona parte del versante Ovest del gruppo delle Grigne garantendo praticamente sempre, anche in condizioni di siccità, l’approvvigionamento idrico al nostro territorio”.

“È importante condividere con i cittadini tutte le fasi del Servizio Idrico Integrato – spiega Vincenzo Lombardo, Direttore Generale di Lario Reti Holding –. A marzo abbiamo aperto al pubblico il depuratore di Lecco illustrando la fase di depurazione dell’acqua, adesso siamo finalmente riusciti a mostrare il primo step, ovvero la captazione dell’acqua dalle sorgenti. La sorgente Meria in particolare ci sta molto a cuore, per la sua conformazione che la rende uno spettacolo della natura singolare da conoscere”.