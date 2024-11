Lecco celebra San Nicolò: Messa solenne e appuntamenti culturali

La Messa sarà celebrata venerdì 6 dicembre alle 18:30

Dalla tradizionale Messa in Basilica al concerto natalizio del gruppo Shekinah, fino alla VI edizione di “Capolavoro per Lecco”, un programma ricco di spiritualità e cultura

LECCO – Come ogni anno, la città di Lecco si prepara a celebrare il suo patrono, San Nicolò, con una serie di eventi che coinvolgeranno tutta la comunità. La Parrocchia di San Nicolò, in particolare, è pronta ad accogliere i fedeli per le tradizionali festività in suo onore.

Venerdì 6 dicembre, alle ore 18.30, il cuore della festa sarà la celebrazione della Santa Messa solenne nella Basilica di San Nicolò. La comunità lecchese, insieme alle autorità cittadine, ai sacerdoti del decanato e a tanti cristiani provenienti da diverse nazioni dell’Est Europa, si radunerà nella Basilica che custodisce alcune delle reliquie del Santo.

In questa occasione, si pregherà per la pace e per un rinnovato impegno nel compiere il bene, ispirandosi ai valori fondamentali della fede, della carità e della giustizia. La celebrazione si concluderà con la Benedizione impartita con la Reliquia di San Nicolò.

Sempre venerdì 6, alle ore 21, la Basilica di San Nicolò ospiterà il concerto natalizio del gruppo Shekinah, nato nel 2004 all’interno del laboratorio “I colori della fede” e composto da giovani provenienti da diversi oratori della Diocesi di Milano.

Il gruppo, che ha già portato il suo “concerto-meditazione” in oltre centotrenta chiese e teatri della Lombardia, propone un’esperienza in cui la musica si intreccia con la narrazione e la meditazione, creando un percorso emozionale e spirituale. L’ingresso è libero.

Mons. Bortolo Uberti, prevosto di Lecco, sottolinea: “La festa di San Nicolò rappresenta un momento di unione per la città, che si raccoglie intorno al suo patrono. In un tempo segnato da drammi che sconvolgono il mondo e da incertezze che generano inquietudine, sentirsi uniti diventa fondamentale. Questa festa non è solo l’occasione per riscoprire e rinnovare la nostra storia e i valori evangelici che ci contraddistinguono, ma anche un’opportunità per guardare al futuro con rinnovata speranza e con il proposito di costruire insieme, nella sinergia e nella solidarietà, il tempo che ci attende”.

In queste giornate si apre la VI edizione di “Capolavoro per Lecco”. L’evento porterà in città due capolavori umbri di fine 1400: la Pala Tezi del Perugino e la scultura “Madonna adorante” di Giovanni Antonio di Giordano. La presentazione della Pala arriverà giovedì 5 dicembre alle ore 17.30 nella sala Conferenze di Palazzo delle Paure. Ulteriori notizie ed informazioni al seguente sito www.capolavoroperlecco.it