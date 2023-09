Lecco, le modifiche alla viabilità. Attenzione alla partita di martedì

Martedì alle 18.15 la partita in casa del Lecco contro Feralpisalò

A comportare modifiche alla viabilità anche la pulizia notturna delle aree pubbliche di parcheggio e le iniziative del Poli per l’apertura dell’anno accademico

LECCO – La pulizia notturna delle aree pubbliche di parcheggio, la partita della Calcio Lecco in casa martedì contro Feralpisalò e le iniziative promosse dal Politecnico di Milano – Polo territoriale di Lecco in occasione dell’apertura dell’anno accademico. Sono i tre eventi destinati a “scombussolare” maggiormente, settimana prossima, la viabilità cittadina.

Si comincia domani sera, lunedì, con la pulizia notturna delle aree pubbliche di parcheggio, in programma nella notte tra lunedì 25 settembre e martedì 26 settembre con l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata dalla mezzanotte alle 6 di martedì 26 settembre nelle aree di sagrato don Abbondio, corso Giacomo Matteotti, via XI Febbraio, via Pietro Nava, via Sassi, via Porta, via dell’Isola, via Gorizia, via Fumagalli, viale Filippo Turati, via Capodistria e via Spirola.

E’ in calendario martedì 26 settembre alle 18.15 allo stadio Rigamonti – Ceppi l’incontro calcistico Lecco – Feralpisalò, in occasione del quale le vie adiacenti lo stadio saranno interessate da alcune modifiche del transito veicolare e delle soste a partire dalle 14 e fino alle 23. Per quanto riguarda le soste, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli, a eccezione di quelli espressamente autorizzati, su tutti gli stalli di sosta di via Pascoli e via Cantarelli e nelle aree di sosta di via XI Febbraio, nel tratto compreso tra corso Matteotti e via Cantarelli, e nell’area di sosta (parcheggio scoperto) di via Mattei (allegata la mappa).

Si svolgeranno invece martedì 26 e mercoledì 27 settembre gli eventi promossi dal Politecnico di Milano – Polo territoriale di Lecco in occasione dell’apertura dell’anno accademico che prevedono, in via Ghislanzoni, nel tratto compreso tra via Amendola e via Como, il divieto di transito veicolare dalle 17 alle 24 e il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 13 alle 24, eccetto i veicoli a seguito della manifestazione.

Tre corpose modifiche alla viabilità cittadina che non esauriscono le novità della prossima settimana.